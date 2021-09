Gran Premio Mens Sana, tutto pronto per il quadrangolare di basket

Vedrà la partecipazione oltre ai padroni di casa, anche della Murgia Santeramo, All Star Francavilla e Virtus Matera. Si terrà sabato 2 e domenica 3 ottobre

MESAGNE - Prima uscita ufficiale per la Mens Sana Mesagne, griffata Ciaurri s.r.l., che si prepara ad affrontare il prossimo campionato di Serie D. Sabato 2 e domenica 3 ottobre, a partire dalle ore 17:30 presso il palazzetto dello sport via Udine, si disputerà il "Gran premio Mens Sana" un torneo quadrangolare di pallacanestro che vedrà la partecipazione oltre ai padroni di casa, anche della Murgia Santeramo, All Star Francavilla e Virtus Matera.

La manifestazione, patrocinata dalla regione Puglia e dal Comune di Mesagne si effettuerà con la collaborazione del Centro sportivo italiano comitato di Brindisi. Confermata la formazione mensanina che avrebbe dovuto partecipare al campionato dello scorso anno sospeso per la pandemia. La squadra, condotta da Angelo Capodieci, è una miscela tra atleti di esperienza per la categoria e giovanissimi provenienti dal settore giovanile che si proporranno alla ribalta di un campionato senior.

L'accesso alla manifestazione è gratuito, ma con certificazione verde o tampone anti covid-19 negativo. Intanto la Fip ha promulgato il calendario della prossima stagione sportiva, la Mens Sana Mesagne è stata inserita nel girone B con Tre Anelli Maglie, New Basket Lecce, Invicta Brindisi, Basket Francavilla, All Star Francavilla, Monopoli, Rutigliano, Virtus Galatina. L'esordio il 6 novembre in casa con il Basket Francavilla.