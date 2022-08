Un giovanissimo talento per la Dinamo Basket Brindisi: ecco Musa Janha

La Limongelli Dinamo Basket Brindisi è lieta di annunciare l’accordo per la stagione 2022/2023 con l’atleta Musa Janha, ala di 195 cm. Giovanissimo atleta del 2004, nato in Gambia ma con parenti in Piemonte, Janha ha iniziato la sua attività giovanile disputando i campionati nazionali in Spagna, con le maglie di Iberostar Canarias e AD Torrelodones, conquistando il titolo di MVP del torneo e venendo inserito nel quintetto ideale nelle finali Under15 nel 2018/2019. Da segnalare la prestazione “monstre” contro il Barcellona con 47 punti realizzati.

Nell’estate del 2020 il trasferimento a Legnano, per far parte del roster dei Knights partecipante al campionato di Serie C Gold, e del progetto Aba (formazione U18). Le interruzioni dei campionati a causa del Covid non gli permettono di continuare il percorso avviato nel milanese fino al novembre 2022 quando la Fortitudo Francavilla di coach Davide Olive riesce ad assicurarsi le prestazioni del giovane atleta quale elemento di punta della neonata foresteria.

Esordio con il botto contro la capolista Lucera: 25 punti e per poco il giovane Musa non trascina la giovane squadra francavillese al colpaccio contro la forte formazione foggiana. Un campionato stratosferico quello dell’atleta gambiano con 20.9 punti di media (3° nella speciale classifica) in 17 partite, fondamentali per trascinare la sua squadra ad un’incredibile salvezza conquistata nei playout.

La presentazione del giocatore nelle parole del Direttore Sportivo Fabrizio Campagnoli: “Credo che questo sia il giusto anno per la definitiva consacrazione di Musa. Avrà spazio e tempo per crescere, proseguendo la strada che ha iniziato a Francavilla sotto la guida di Davide Olive e Carlos Sordi che ringrazio per il buon esito della trattativa. È il giocatore ideale per la nostra modello di gioco: grazie alla sua fisicità devastante, è davvero difficile da fermare in campo aperto. Infine, Janha rispecchia in pieno il progetto Dinamo di questa stagione: giovani con il fuoco dentro e la voglia di stupire!”

Si ringrazia, ancora una volta, la società Fortitudo Basket Francavilla per la collaborazione.