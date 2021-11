"Ieri e oggi, la Stella del sud": a Brindisi il museo del basket

BRINDISI - Una settimana intera per fare un tuffo nel passato e rivivere i grandi record della storia recente; passato e presente che si fondono all’interno di una location suggestiva nel centro di Brindisi. Happy Casa Brindisi e il Comune di Brindisi annunciano con grande soddisfazione l’allestimento del ‘Museo del Basket’, mostra che dal 6 al 12 dicembre prenderà vita presso il Bastione San Giacomo, in via Nazario Sauro n.6, a Brindisi.

Un percorso sportivo e culturale che, in accordo con l’amministrazione comunale, si è deciso di collocare all’interno di un luogo simbolico per la città di Brindisi: il Bastione San Giacomo, location di eventi e mostre di fama nazionale e fiore all’occhiello per l’intera comunità. In collaborazione con il ‘Museo Nazionale del Basket’ e lo storico fotografo ufficiale ‘Studio Tasco’, sarà possibile immergersi in un mondo di ricordi, cimeli, maglie d’epoca appartenenti ai grandi del passato attraversando insieme la fantastica storia del basket brindisino dagli “indimenticabili anni ‘80” ai migliori risultati di sempre, raggiunti negli anni d’oro firmati Happy Casa.

Ma non finisce qui. Nel corso della settimana, le sale del Bastione San Giacomo ospiteranno una serie di eventi ed incontri la cui scaletta verrà annunciata nei prossimi giorni. L’organizzazione sarà coadiuvata da rappresentative di ragazzi del Liceo Scientifico - indirizzo sportivo - "Fermi-Monticelli" & dell’Istituto Alberghiero “Sandro Pertini” di Brindisi ai fini del progetto alternanza scuola/lavoro. La mostra sarà aperta al pubblico da lunedì 6 a domenica 12 dicembre nei seguenti orari: 10:00-12:30; 17:00-19:30. Ingresso gratuito previa esibizione del Green Pass e mascherina obbligatoria da indossare correttamente. Per ulteriori informazioni si prega di fare riferimento alla mail: stelladelsud@newbasketbrindisi.it.