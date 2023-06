New Arena, Marino: "Progetto certificato da Asset, siamo ai dettagli"

BRINDISI – Fra le paludose lungaggini burocratiche, prosegue a piccoli passi l’iter per la realizzazione del palaeventi. Il presidente della New Basket Brindisi, Nando Marino, ha fatto il punto della situazione sul progetto New Arena nel corso della conferenza stampa convocata stamattina (mercoledì 14 giugno) presso il PalaPentassuglia, per presentare il nuovo coach, Fabio Corbani, e il nuovo direttore sportivo, Leo De Rycke.

Il nuovo palasport, come noto, sarà realizzato in contrada Masseriola, nei pressi del PalaPentassuglia, nell’ambito di un project financing che coinvolge un’associazione temporanea di imprese capeggiata dalla New Basket, il Comune di Brindisi e la Regione Puglia. Il tortuoso percorso amministrativo è iniziato tre anni fa.

“Nella giornata di ieri – annuncia Marino – abbiamo fatto uno step importante, con la certificazione del progetto da parte dell’Asset (Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio) Puglia”. Il presidente anticipa le prossime tappe. “Siamo ai dettagli. Entro fine mese – spiega Marino - si svolgerà una riunione con l’istituto di credito per muoverci anche da quel punto di vista. Noi non ci fermiamo mai. Se tre anni fa mi avessero detto quanto irto sarebbe stato questo percorso, forse avrei lasciato il basket e oggi sarei in vacanza. La burocrazia è tremenda”.

Marino riferisce inoltre di aver già affrontato l’argomento con il neoeletto sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna. Infine un ringraziamento all’ex sindaco, Riccardo Rossi, e all’ex assessore allo Sport, Oreste Pinto, “per aver dato il là a questo sogno, che da sogno sta diventando una grande realtà”.