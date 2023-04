Pesaro soccombe a Napoli: la Happy Casa Brindisi conquista i playoff scudetto

BRINDISI – La Gevi Napoli batte la Prosciutto Carpegna Pesaro (98-87) nell’anticipo della penultima giornata del campionato di Serie A e fa un grosso regalo alla Happy Casa Brindisi, che in virtù di questo risultato conquista l’accesso ai playoff scudetto, per la quinta volta nella sua storia. Il traguardo è stato celebrato dal sodalizio di contrada Masseriola con un post pubblicato sul proprio profilo Facebook.

Le prossime due partite determineranno la posizione con cui gli uomini di Vitucci chiuderanno la regular season. Nella peggiore delle ipotesi Brindisi, attualmente settima a quota 28, potrebbe piazzarsi fra il settimo e l’ottavo posto, con la conseguenza di affrontare nei quarti di finale dei playoff una fra la Virtus Bologna e l’Olimpia Milano, le due corazzate della Serie A, rispettivamente prima e seconda, con un gap di due lunghezze. Nella migliore delle ipotesi, invece, la New Basket scalzerebbe Trentino al sesto posto, affrontando quindi Tortona (avversario più abbordabile rispetto alle prime due) nei quarti di finale.

Ma per centrare questo obiettivo, la Stella del Sud con ogni probabilità dovrebbe battere sia Brescia (palla a due domenica 30 aprile alle ore 17.30 al PalaLeonessa) che Trieste (domenica 5 maggio al PalaPentassuglia). Per questo è di fondamentale importanza il prossimo impegno contro il roster di Alessandro Magro, preceduto da una striscia negativa di quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, per la New Basket.