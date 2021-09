New Basket Brindisi, accordo confermato: Reale Mutua sarà Gold Sponsor

BRINDISI - Reale Mutua, compagnia assicurativa torinese capogruppo di Reale Group, conferma l’accordo in qualità di Gold Sponsor della Happy Casa Brindisi per la stagione 2021/2022. La partnership fortemente voluta dagli agenti procuratori dell’Agenzia Reale Mutua Assicurazioni Brindisi Nord si arricchisce di un nuovo capitolo, dopo quelli che in precedenza hanno reso protagonista la Guido e Ferrienti Srl nell’iter burocratico per la struttura New Arena.

Fondata a Torino nel 1828, la Società Reale Mutua di Assicurazioni è la più importante compagnia di assicurazioni italiana in forma di mutua. È capofila di Reale Group, un gruppo internazionale nel quale operano oltre 3.700 dipendenti per tutelare circa 5 milioni di clienti. Reale Mutua offre una gamma molto ampia di prodotti, sia nei rami danni sia nei rami vita. I suoi soci/assicurati sono quasi 1,4 milioni, facenti capo a 355 agenzie presenti su tutto il territorio italiano. La Società evidenzia un’elevata solidità, testimoniata da un indice di solvibilità (Solvency II), calcolato con il Modello interno Parziale, che si attesta al 370,7 per cento (Year End 2018).

L’agenzia di Brindisi Nord si trova in corso Roma n.140 presso la "Guido e Ferrienti srl", nelle figure dei suoi due agenti procuratori Aldo Guido e Francesco Ferrienti Giuliani.