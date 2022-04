New Basket Brindisi, biglietti in vendita per la sfida contro Tortona

BRINDISI - New Basket Brindisi, a partire da oggi, martedì 26 aprile, è possibile acquistare i biglietti per il match in programma domenica 8 maggio alle ore 20:45 contro la Bertram Derthona Basket Tortona, valevole per l’ultimo turno di regular season Legabasket Serie A.

Dopo la fondamentale vittoria casalinga su Trieste, il PalaPentassuglia è pronto nuovamente a ruggire al 100 per cento per trascinare la squadra. Biglietti in vendita a partire da 14 euro: "tutti al palazzetto per vivere una domenica sera di grande basket" è l'invito della società.

I ticktets sono in vendita presso New Basket Store - Corso Garibaldi 29, Brindisi (orari di apertura: 09:30-13:00; 16:30-20:00); online sul sito www.vivaticket.it.