BRINDISI - La società New Basket Brindisi informa che l’atleta Jeremy Chappell ha comunicato alla società la necessità di prorogare di qualche giorno la sua permanenza negli Stati Uniti d'America a causa di esigenze familiari. E' da valutare se l'atleta potrà giocare domenica prossima, 6 marzo, contro Brescia al PalaPentassuglia, alle ore 18.

New Basket Brindisi, Chappell in dubbio per il match contro Brescia