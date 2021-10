New Basket Brindisi, buone notizie: Chappell torna a disposizione

BRINDISI - La New Basket Brindisi comunica che il test molecolare effettuato dall'atleta Jeremy Chappell nella giornata di ieri (24 ottobre) è risultato negativo. Il giocatore si sottoporrà nelle prossime ore a tutti gli esami strumentali richiesti dal protocollo vigente sotto il controllo del responsabile sanitario e dello staff medico biancoazzurro. Ottenuta l'idoneità sportiva agonistica, Chappell si riaggregherà al gruppo squadra per tornare a disposizione sabato sera in occasione della partita casalinga contro la Reyer Venezia.