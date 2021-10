New Basket, cruciali le prossime sfide in casa. In vendita i biglietti

BRINDISI - Campionato e Champions League, i prossimi impegni casalinghi della Happy Casa Brindisi avranno un ruolo chiave per l'andamento delle due competizioni. Il big match della sesta giornata di regular season Legabasket Serie A contro la Reyer Venezia e l'ultima sfida interna in BCL contro il Darussafaka.

Questi i prossimi due impegni da disputare al PalaPentassuglia, nella casa dei biancoazzurri.

Happy Casa Brindisi vs Umana Reyer Venezia – sabato 30 ottobre ore 19:30; Happy Casa Brindisi vs Darussafaka Tefken (Tur) – martedì 16 novembre ore 20:30. A partire da oggi, mercoledì 20 ottobre, sono in vendita i tagliandi presso: New Basket Store – Corso Garibaldi 29, (lun 17:00-20:30|mar-sab 09:30-13:00; 17:00-20:30); online sul sito www.vivaticket.it; punti vendita autorizzati Vivaticket sul territorio.

Si ricorda che per accedere al palasport è obbligatorio presentare all’ingresso il certificato vaccinale "Green Pass". All'interno del palazzetto è necessario indossare correttamente la mascherina per tutta la durata dell'evento e rispettare il posto a sedere assegnato.