New Basket Brindisi, Distante è il nuovo vice-presidente

I soci riuniti in assemblea hanno deliberato la nomina del consiglio di amministrazione per il prossimo triennio. Marino è confermato presidente

BRINDISI - I soci della New Basket Brindisi spa, riuniti questo pomeriggio (venerdì 8 ottobre) in assemblea ordinaria presso lo studio del notaio Braccio, hanno deliberato la nomina del consiglio di amministrazione per il prossimo triennio. Ecco di seguito i componenti del consiglio. Fernando Marino: presidente; Domenico Distante: vice presidente; Giuseppe Marinò: consigliere; Maurizio Primiceri: consigliere; Mario Tundo: consigliere.

"Sono estremamente contento della prestigiosa nomina ricevuta - commenta . Domenico Distante - questa è una società che si pone sempre più come punto di riferimento a livello nazionale. I risultati storici ottenuti negli ultimi anni sono il frutto di un grande lavoro fuori dal campo che hanno reso la New Basket Brindisi una vera azienda a 360°. Andiamo avanti insieme - conclude il neo vice presidente - con la prospettiva, quanto prossima, di avere una nuova casa polifunzionale e all'avanguardia per l'intero meridione".