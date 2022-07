New Basket Brindisi, si dividono le strade con Wesley Clark

BRINDISI - Happy Casa Brindisi comunica di aver esercitato la clausola d'uscita prevista all'interno del contratto dell'atleta Wesley Clark. Si legge in una nota della società: "Al giocatore vanno i ringraziamenti per l'impegno profuso con la canotta biancoazzurra, rivolgendogli un sincero in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera".