New Basket Brindisi, Fael Security diventa Gold Sponsor

BRINDISI - Happy Casa Brindisi annuncia il rinnovo di partnership con Fael Security Srl, in qualità di Gold Sponsor per la stagione sportiva 2021/22. Fael, marchio del Gruppo Romanin, con sede a Brindisi da 30 anni nel mondo della sicurezza, diventa Gold Sponsor dopo l’ingresso in qualità di Silver Sponsor nella scorsa annata. Uno step successivo che dimostra il sostegno e l’impegno di Fael al fianco della Stella del Sud.

Il marchio, che si distingue per prodotti tecnici e innovativi, sarà presente sulla maglia gara che la Happy Casa Brindisi indosserà nel massimo campionato italiano di Serie A. Fael Security Srl è specializzata nella produzione di chiusure tagliafuoco. L’azienda opera in Europa e nei paesi del Medio Oriente, esporta in 15 paesi divisi in 3 continenti, ha una capacità produttiva di 300mila pezzi al mese nello stabilimento di produzione di 25.000 m2 a Brindisi.