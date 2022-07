New Basket Brindisi, Gianluca Quarta ritorna nella famiglia biancoazzurra

BRINDISI - Happy Casa Brindisi è lieta di annunciare il ritorno nella famiglia biancoazzurra di Gianluca Quarta, parte integrante dello staff allenatori del settore giovanile. Già responsabile tecnico e assistant coach della prima squadra nella stagione 2017/18, lavorerà a stretto contatto con Gianfranco Patera e tutto il team biancoazzurro.

Gianluca Quarta vanta grande esperienza nel mondo cestistico giovanile, da Lecce a Reggio Emilia, fino a ruoli di head coach e assistente prima squadra a Monteroni, Pescara, Nardò e Verona.

Una carriera arricchita con la nazionale italiana: due volte assistente Under 16 alle edizioni Eurobasket 2006 in Lituania e 2009 in Spagna, e capo allenatore nel 2015 all’edizione All Star Game Under 20 in Francia. Da Happy Casa Brindisi concludono: "Bentornato al 100 per cento in biancoazzurro, Gianluca".