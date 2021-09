New Basket Brindisi: il gruppo Attal conferma il sostegno alla squadra biancoazzurra

BRINDISI - Domani, giovedì 9 settembre, alle ore 20, in Piazza Santa Teresa a Brindisi, sarà ufficialmente presentata alla città la squadra New Basket Brindisi. Un primo saluto per accogliere i nuovi componenti del team biancoazzurro e salutare i protagonisti.

Anche per il campionato 2021-2022 il gruppo Attal, a cui appartengono le società Temporary-Lavorint, già presenti la scorsa stagione come platinum sponsor, conferma il proprio sostegno alla Nbb. Una grande famiglia quella di Attal, composta da Temporary, Lavorint, Tempus, Abea Form, Assist e Sole in Me Resort, prima esperienza, quest’ultima, di complementary assets del gruppo.

Sesto in Italia per volumi, Attal è leader nella gestione delle risorse umane: dalla selezione alla formazione, dalla somministrazione del personale, fino al out-placement and change management con 80 filiali in tutta Italia, oltre 17mila dipendenti ogni anno, 3mila aziende clienti ed un tasso di stabilizzazione che supera il 38 per cento fra i più alti nello scenario nazionale.

A questo ci aggiunge un’attenzione costante alla crescita e allo sviluppo con progetti di mergers and acquisitions che consentiranno al gruppo di essere ancora più solidi e competitivi. Per questo la Attal ha scelto di credere ed investire in un team motivato e determinato verso nuovi e più importanti traguardi come la New Basket Brindisi.