New Basket Brindisi, intanto arriva il belga De Zeeuw: sottoscritto il contratto

BRINDISI – L’atleta Maxime De Zeeuw ha sottoscritto un contratto con la Happy Casa Brindisi valido fino al termine dell’attuale stagione sportiva.

Ala/centro classe 1987 di nazionalità belga, ha incrociato le strade della New Basket già diverse volte nell’arco della sua carriera. Approdato in Italia alla Virtus Roma nella stagione 2014/15, un suo canestro allo scadere ha permesso all’Hapoel Holon di vincere lo scontro diretto in Basket Champions League lo scorso anno contro Brindisi (11.6 punti e 5.1 rimbalzi di media nel campionato israeliano).

Nel corso degli anni ha accumulato esperienza nel basket europeo in Belgio (dal 2004 al 2014), Repubblica Ceca vincendo il titolo nazionale con Nymburk, Germania (Oldenburg 2016-18) e Spagna (Obradoiro 2018-20) oltre a indossare la canotta della Nazionale Belga in diverse edizioni Eurobasket.

De Zeeuw raggiungerà Brindisi la prossima settimana per sostenere le visite mediche e aggregarsi al gruppo.