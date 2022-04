New Basket Brindisi, è possibile acquistare i biglietti per il match contro Trieste

BRINDISI - A partire da oggi, giovedì 7 aprile, è possibile acquistare i biglietti per il match della New Basket Brindisi in programma domenica 24 aprile alle ore 18:00 contro l’Allianz Pallacanestro Trieste, valevole per il 28esimo turno di regular season Legabasket Serie A.

Il PalaPentassuglia è pronto ad accogliere il 100 per cento dei supporters brindisini in vista del finale di stagione e la serrata lotta per conquistare un posto nei Playoffs scudetto. I tickets sono in vendita presso il New Basket Store – Corso Garibaldi 29, (09:30-13:00; 16:30-20:00) a Brindisi; online sul sito www.vivaticket.it.

Si ricorda che per accedere agli eventi sportivi al chiuso fino al 30 aprile permane l'obbligatorietà di presentare all'ingresso il certificato vaccinale "Super Green Pass" e indossare correttamente la mascherina di tipo Ffp2 per tutta la durata dell'evento.