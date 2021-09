New Basket Brindisi, svelate le divise per la nuova stagione

BRINDISI - Questo pomeriggio (16 settembre), presso la sala stampa "Antonio Corlianò" del PalaPentassuglia, è stata svelata la nuova divisa gara che la Happy Casa Brindisi indosserà nella stagione 2021/2022 di Lega A e nel weekend di Bologna in occasione della Discovery + Supercoppa Italiana 2021.

"Finalmente torniamo alle nostre care, vecchie abitudini – spiega il presidente Fernando Marino – è un piacere avere riunito qui accanto a me amici, soci, partner e new entry che hanno deciso di sposare il nostro progetto. Voltandoci un attimo indietro, a pensare da dove siamo partiti, è emozionante ospitare tante persone attorno a questo tavolo per l’inizio di una nuova stagione sportiva. Un percorso tanto esaltante sotto il lato sportivo, quanto gravoso e impegnativo dal punto di vista economico. Li ringrazio personalmente e non vedo l’ora di gioire e soffrire insieme a loro per le emozioni che ci regala questo meraviglioso sport. La Happy Casa Brindisi – conclude il presidente – è sempre più la squadra non solo della città di Brindisi, ma dell’intero territorio e Sud Italia".

Una divisa prodotta da Adidas, al quarto anno da fornitore tecnico della Happy Casa. Sul fronte maglia sono presenti i loghi di Happy Casa, Attal Group, Primiceri, Ecotecnica, Fael, Chemgas, Antenna Sud e adidas; sul retro maglia Soavegel, A2A Life Company, Zanzar System. Sul pantaloncino gara Happy Casa, Attal Group, Banca Popolare Pugliese, Business Center, Vigilnova e adidas.

Il primo impegno ufficiale della stagione è previsto sabato 18 settembre alle 15 per il quarto di finale della Supercoppa Italiana 2021. L'avversario sarà il Banco di Sardegna Sassari all'Unipol Arena di Bologna in diretta su Discovery + ed Eurosport Player.