New Basket Brindisi: è ufficiale l'addio del direttore sportivo Giofrè

BRINDISI - Happy Casa Brindisi comunica la rescissione consensuale del contratto con il direttore sportivo Simone Giofrè. Entrato a far parte dello staff dirigenziale nell’estate del 2018 in qualità di ds e responsabile scouting internazionale, Giofrè "ha contribuito fattivamente a stagioni storiche per il basket brindisino grazie alle proprie conoscenze, abilità e competenze coniando il termine 'team spirit' all’interno del gruppo di lavoro", recita una nota della società.

Premiato come miglior dirigente della Legabasket Serie A nelle annate 2018/19 e 2020/21, conclude dopo cinque stagioni sportive la sua esperienza con la Happy Casa Brindisi. "A lui va il più sentito ringraziamento per il lavoro svolto e i migliori auguri per il futuro professionale", si coclude la nota della New Basket.