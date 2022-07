New Basket Brindisi, è ufficiale: arriva l'americano Jason Burnell

BRINDISI - Happy Casa Brindisi comunica di aver definito un accordo valido per la prossima stagione sportiva con l’atleta americano Jason Burnell, nato il 15/08/1997 in Florida. Volto noto del campionato italiano, ha esordito in Serie A nella stagione 2019/20 con Cantù ad oltre 11 punti e 5 rimbalzi di media. Il passaggio a Sassari gli permette di disputare la doppia competizione Lba-Champions League confermandosi al primo anno in Italia con 12.5 punti, 6.8 rimbalzi e 3.7 assist e in Europa come quinto miglior rimbalzista (6.9) della competizione. Determinante il suo apporto ai playoff nell’ultima annata, sempre in doppia cifra nella serie vinta contro Brescia alla media 15 punti e 5 rimbalzi in quattro partite.