New Basket Brindisi, ufficiale l'ingaggio dell'ala montenegrina Todor Radonjic

BRINDISI - Valtur Brindisi comunica di aver ingaggiato l'atleta Todor Radonjic, ala montenegrina di formazione italiana di 197 cm nato a Podgorica il 01/04/1997 (27 anni). Formatosi nel settore giovanile della Stella Azzurra Roma, acquisendo la formazione italiana, debutta in un campionato senior con il club laziale nel 2016/17 a 11.8 punti, 6.1 rimbalzi e 35 per cento da tre punti. Nello stesso anno raggiunge, da capitano del team, la finale nazionale Under20 conclusa con l'inserimento nel miglior quintetto della manifestazione.

Il suo percorso in A2 intraprende le strade di Roseto, Tortona e Siena quando nel 2019 decide di trasferirsi a Fabriano per conquistare la promozione in A2 con 12.6 punti e 7.2 rimbalzi di media. L'anno successivo a Latina mette a referto 10.1 punti più 4.3 rimbalzi di media a partita, con il 43 per cento dalla lunga distanza.

Le ultime due stagioni sportive ha indossato la canotta di Forlì, formazione che ha concluso il biennio di regular season A2 sempre al primo posto con 46 vittorie su 56 incontri totali disputati, impiegato per una media di 18 minuti a partita con percentuali di tiro oltre il 40 per cento dal campo.

La scheda

Luogo e data di nascita: Podgorica, 01/04/1997.

Altezza: 197 cm.

Nazionalità: MNE - ITA.

Ruolo: Ala.

Carriera: Veroli (2014/15, Serie A2), Roseto (2015/16, Serie A2), Stella Azzurra (2016/17, Serie B), Tortona (2017/18, Serie A2), Siena (2018/19, Serie A2), Chieti (2018/19, Serie C), Fabriano (2019/-21, Serie C), Latina (2021/22, Serie A2), Forlì (2022-24, Serie A2).

Competizioni internazionali: Europeo U16, 2013/14. Europeo U18, 2015/16.

