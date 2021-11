New Basket Brindisi, in vendita i biglietti per i prossimi match

BRINDISI - Cinque vittorie consecutive in regular season e tre su tre al PalaPentassuglia in questo inizio di stagione. La Happy Casa Brindisi vuole continuare a tenere inviolato il proprio campo di gioco e ha bisogno di tutto il tifo del pubblico biancoazzurro. A partire dalle ore 10:00 di oggi, martedì 2 novembre, sono in vendita i tagliandi per assistere ai prossimi due match casalinghi valevoli per il campionato di Legabasket Serie A.

Partite in programma

Happy Casa Brindisi vs Dolomiti Energia Trentino – sabato 13 novembre ore 20:00

Happy Casa Brindisi vs A|X Armani Exchange Milano – domenica 5 dicembre ore 17:00

Tickets in vendita

New Basket Store – Corso Garibaldi 29, (nuovo orario invernale 09:30-13:00; 16:30-20:00); online sul sito www.vivaticket.it. Si ricorda che per accedere al palasport è obbligatorio presentare all’ingresso il certificato vaccinale ‘Green Pass’. All’interno del palazzetto è necessario indossare correttamente la mascherina per tutta la durata dell’evento e rispettare il posto a sedere assegnato.