New Basket Brindisi, nel weekend le prime due amichevoli precampionato

BRINDISI - La grande attesa per conoscere dal vivo i tanti volti nuovi della Happy Casa Brindisi sta finalmente per terminare. Nel weekend la squadra allenata da coach Frank Vitucci disputerà le prime due amichevoli del precampionato, al termine di un lavoro di circa dieci giorni in ritiro in Molise al Centrum Palace Hotel di Campobasso.

Sabato 3 settembre alle ore 19:00 il primo test ufficiale a Campobasso, La Molisana Arena, contro la Gevi Napoli. A distanza di ventiquattro ore, con palla a due fissata alle ore 18:00, la Happy Casa si trasferirà a Scafati al PalaMangano per affrontare i padroni di casa della Givova, neopromossa in Serie A. Primi test amichevoli in cui i giocatori biancoazzurri si presenteranno con i numeri di maglia da indossare durante le manifestazioni nazionali ed europee Legabasket Serie A e FIBA Europe Cup.

Questa la numerazione scelta per la stagione sportiva 2022/23:

#0 – JUNIOR ETOU

#1 – JASON BURNELL

#2 – MARCQUISE REED

#6 – KY BOWMAN

#7 – D’ANGELO HARRISON

#14 – BRUNO MASCOLO

#15 – DINO BOCEVSKI

#24 – ANDREA MEZZANOTTE

#25 – JOONAAS RIISMAA

#26 – JORDAN BAYEHE

#33 – NICK PERKINS

#96 – DIKEMBE DIXSON