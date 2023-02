Basket, C Gold: la New Virtus Mesagne torna alla vittoria contro Castellaneta

MESAGNE - Doveva essere vittoria e così è stata. La New Virtus Mesagne torna a vincere con una bella prova, di assoluto carattere, contro una Valentino Castellaneta non in forma impeccabile, in una partita maschia che ha visto il netto dominio delle difese sui rispettivi attacchi. Coach Santini voleva a tutti i costi una prova di forza ed intensità, per dimenticare immediatamente la brutta batosta rimediata in quel di Brindisi durante l’ultima giornata.

Pronti e via e subito il quintetto composto da Taddeo, Angelini, Budrys, Gallo e Ranitovic si impone su quello di Coach Gesmundo che schiera Balilli, Labovic, Tonello, Vidakovic e Scekic. Dopo 4’ di gioco è timeout per il coach tarantino che vuole stoppare sul nascere il primo break virtussino fissato sull’11-3.

Al rientro in campo la reazione veemente del team bianco-rosso li riporta sul -2, ma un’attenta difesa sotto le plance permette ai gialloblù di tenere la testa avanti fino a fine quarto, chiuso con il punteggio di 17-12.

Nella seconda frazione iniziano le rotazioni da parte delle due panchine ma la musica non cambia: salgono in cattedra Budrys e Ranitovic che con 8 punti a testa sui 19 totali sigillando così il primo allungo, contrastati solo dal solito Scekic coadiuvato da un ottimo Vidakovic. L’intervallo vede la New Virtus avanti nel punteggio di sole 8 lunghezze, troppo poche per potersi permettere cali di concentrazione.

Al rientro dagli spogliatoi ci si aspettava una reazione di rabbia da parte di Castellaneta, gli attacchi iniziano ad adeguarsi al gioco e la partita si infiamma. A rispondere ai tentativi di recupero uno splendido Gallo (autore di 10 punti nel terzo quarto), che costringe i tarantini a cedere anche questo parziale, chiuso con il punteggio di 54 a 45.

Nell’ultimo quarto i mesagnesi iniziano a fiutare la vittoria, entrano in campo con il piglio giusto ed è subito parziale di 6-0, regalando a tutti i tifosi il massimo vantaggio di giornata sul 60 a 45. L’attacco tarantino continua ad infrangersi sulla solida difesa virtussina, che dall’altra parte del campo trova punti facili dalle mani di Taddeo e del solito Budrys (rispettivamente 11 e 25 punti a fine match), contrastati solo da una timida rimonta che viene prontamente rispedita al mittente, tanto da arrivare al +18 a 2 minuti dal termine della contesa.

Ottima prova nell’8° giornata di ritorno che garantisce ai ragazzi di Coach Santini la quinta vittoria stagionale ed il nono posto in solitaria, prima delle ultime due giornate dove sul piatto ci sarà non solo l’ultimo spot disponibile per i playoff, ma anche un’intera stagione dove c’è ancora molto da dimostrare.



TABELLINI

SERIE C GOLD – 8° RITORNO: NEW VIRTUS MESAGNE 70 – 56 VALENTINO BK CASTELLANETA

New Virtus Mesagne: Bellanova n.e., Pellecchia, Ranitovic 14, Risolo n.e., Budrys 25, Angelini 5, Crovace, Gallo 15, Zullo, Taddeo 11.

Valentino Bk Castellaneta: Balilli 4, Labovic 4, Corino 2, Cassano, Tonello 10, Dettorre, Vidakovic 11, Scekic 23, Frams, Leogrande, Quarone 2.

Parziali: 17-12, 36-28, 54-45, 70-56