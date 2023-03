La New Virtus Mesagne esce sconfitta da Vieste ma raggiunge comunque i playoff

Cronaca del match a cura di Alessio Aresta

L’ultima giornata della regular season ci regala uno dei match più belli della nostra stagione sportiva, contro la diretta concorrente per l’ultimo posto al sole nella griglia playoff per l’accesso alla serie B della prossima stagione.

Trasferta lunghissima e molto impegnativa per capitan Risolo e compagni, che hanno 2 possibilità su 3 di agganciarsi al treno playoff, contro una Sunshine Basket Vieste che aveva l’obbligo non solo di vincere, ma di stravincere con un vantaggio di oltre 21 punti. Veniamo alla cronaca: partita da subito molto combattuta, che vede le due compagini avvicendarsi con mini-break sempre prontamente interrotti dall’avversario.

Coach Santini schiera un quintetto formato da Crovace, Taddeo, Budrys, Gallo e Ranitovic, tenendo ancora a riposo precauzionale Angelini, nuovamente in panchina solo per onor di firma. Parte forte il match che vede rapidi capovolgimenti di fronte con le due compagini che si sfidano a viso aperto, regalandoci un primo periodo che vede Vieste cercare di tenere alto il ritmo per prendere le distanze, subito ridotte dalla New Virtus.

Il secondo tempino vede il primo allungo dei ragazzi di coach Rubino che provano in tutti i modi a ribaltare il risultato, ma Budrys (26 punti) coadiuvato dal solito Ranitovic (24) e da un buon Taddeo (11 con 3 triple) tengono botta chiudendo sotto di 7 lunghezze. Coach Santini striglia i suoi che al rientro dagli spogliatoi piazzano un break che ricuce prontamente il divario e rimette a posto le cose.

Il quarto periodo vede la Sunshine Basket Vieste tentarle tutte per provare a portarsi a casa la qualificazione ai playoff. Ma il divario è troppo ampio ed il tempo poco, per poter pensare di ribaltare il risultare dell’andata.

Vieste porta comunque a casa una bella vittoria, ma per la New Virtus Mesagne saranno playoff. Con la nuova disposizione della Fip, che allarga a 5 le compagini che faranno il salto di categoria, le 4 squadre che vinceranno il primo e unico turno al meglio delle 5 gare (esclusa Lucera, già in serie B in qualità di prima della classe) saranno promosse nella nuova B unica per la prossima stagione.



Domenica prossima (19 Marzo) si scenderà subito in campo quindi, quando la New Virtus affronterà la forte Adria Bari, seconda della classe, per 2 gare consecutive fuori casa, prima di far ritorno al Palazzetto dello Sport di Via Udine per gara 3 e l’eventuale gara 4.

Tabellini

Serie C Gold 11° giornata di ritorno: Sunshine Basket Vieste 82 – 81 Apulia Diagnostic New Virtus Mesagne

Basket Vieste: Carrizo V. 23, Tanzi P. 16, Saiz Otero 12, Novikov 10, Mafrolla 8, Prete 8, Lakatos 5, Puzzolante n.e, Troiano n.e.

New Virtus Mesagne: Budrys 26, Ranitovic 24, Taddeo 11, Gallo 9, Pellecchia 5, Bellanova 2, Risolo 2, Crovace 2, Massagli, Angelini n.e, Zullo n.e.

Parziali: 21-22, 44-37, 67-64, 82-81