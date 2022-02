Basket, C Gold: la New Virtus Mesagne si impone ad Altamura

Per la quarta giornata di ritorno del campionato di C Gold pugliese, la New Virtus Mesagne fa visita alla Libertas Altamura, formazione lanciata in piena zona playoff con 12 punti all'attivo. Coach Bray deve fare i conti con le assenze di Risolo, Fiusco e Cito e schiera in partenza Crovace, Dekic, Galantino, Cardillo e Gallo. L'inizio di gara è molto equilibrato, si procede punto a punto con i gialloblu che mettono a segno quattro triple con quattro interpreti diversi, segno che la squadra è presente e finalmente fisicamente più in palla (19-18). Nel secondo quarto l'ingresso del giovanissimo Bellanova spacca la partita, portando la Virtus sul massimo vantaggio di +8 verso il finire del parziale. Alcune piccole ingenuità difensive riportano il punteggio sui binari dell'equilibrio, per il +4 mesagnese (38-42) che chiude il primo tempo.

Nel terzo quarto il Mesagne riesce a gestire bene la gara dal punto di vista difensivo, negando all'Altamura la possibilità di correre in ripartenza, e mantenendo altissime percentuali nel tiro da tre punti. Molto bene Gallo e Cardillo, allenatore in campo e guida nei (pochi) momenti di difficoltà (54-57). Un parziale di 5-0 dei padroni di casa apre l'ultimo quarto, capovolgendo l'inerzia della sfida. I ragazzi di Bray reagiscono da grande squadra, recuperando lo svantaggio e portandosi nuovamente sul +4 nel finale di gara, vincendo per 74-78 una partita importante tanto per il morale, quanto per la classifica.

La New Virtus si impone con pieno merito in un match nel quale, utilizzando il più classico degli slang sportivi, getta il cuore oltre l'ostacolo. Coach Bray si presenta ad Altamura con sei giocatori effettivi e riesce portare a casa due punti che, considerando il momento, valgono più del doppio. Benissimo Gallo e Cardillo, come già detto, Bellanova è la novità di giornata. Ottima, comunque, la prova del collettivo che si è compattato nei momenti di difficoltà poggiandosi sull'esperienza del proprio allenatori e dei propri senatori. Ottima la tenuta difensiva e le percentuali al rimbalzo, così come la resa di squadra nel tiro dalla lunga distanza.

Si ritorna in campo giovedì 10, alle 20.30, per un'altra difficile trasferta a Castellaneta, contro i padroni di casa lanciatissimi in zona playoff.

Tabellini: Crovace 3, Galantino 18, Gallo 18, Bellanova 16, Cardillo 21, Dekic 2, Fiusco, Risolo, Zullo, D'Amato. All. Bray

Mauro Poci