Mens Sana Mesagne: sarà Nicola Colucci il play titolare

MESgbe - La Mens Sana Mesagne tessera Nicola Colucci, nato a Brindisi 23 anni fa, di 183 centimetri. Lo scorso anno in C silver con il Basket Carovigno e prima ancora, nonostante la giovane età, ha disputato campionati senior con Lupa Lecce, Assi, Dinamo e Invicta Brindisi esordendo a soli 15 anni. Dopo Cosimo Piliego e Brizio Rollo, Colucci occupa un altro tassello nella

categoria senior della formazione biancoverde.

Coach Capodieci: "Colucci sarà il nostro playmaker titolare e farà da chioccia ai nostri ragazzi. Con l'innesto di Nicola abbiamo formato una squadra a trazione anteriore che con la velocità dovrà sopperire ai problemi di statura e peso che abbiamo. Rimaniamo in attesa per un ulteriore innesto, ma siamo già pronti a iniziare la trentesima stagione sportiva di questa società, dove cestisticamente sono nato e cresciuto".

Dopo i due anni di sosta a causa del covid, dice Colucci, ho firmato a Carovigno in C Silver dove ho giocato per metà stagione,

fermandomi poi per impegni lavorativi. Quest'anno ho ricevuto la chiamata da coach Angelo Capodieci il quale mi ha presentato il progetto della Mens Sana che mi ha molto entusiasmato e per questo motivo non ho esitato ad accettare. Sono pieno di speranze e non vedo l’ora di dare il meglio di me e collaborare per il successo della squadra e per i tifosi biancoverdi”.

Confermato Valerio Pesce che per raggiunti limiti di età lascia il settore giovanile mensanino per dedicarsi totalmente alla prima squadra e occuperà anche un posto nello staff tecnico societario, grazie alla qualifica di allievo allenatore. La preparazione atletica sarà curata, come negli ultimi anni, da Antonio De Vitis e avrà inizio lunedì 22 agosto.