Basket, C Silver: Carovigno ospita la capolista Lucera, sognando il primato

Il Palasport “Vito Gentile” di Ostuni ospiterà il big mach della nona giornata del campionato di C Silver. Qui infatti la Brioservice Carovigno di coach Gianpaolo Amatori affronterà la capolista Lucera allenata da coach Roberto De Florio, con l’obiettivo di agganciarla in vetta (palla a due sabato 18 dicembre alle 19:15). Sempre sabato, alle ore 19, nel Palazumbo di Brindisi l’Armeni Enterprises Assi Brindisi di coach della Corte ospiterà la Rosito Barletta (ore 18). L’altra formazione barlettana della Frantoio Barletta, invece, domenica (ore 18:30) giocherà in casa contro la Dinamo Limongelli di coach Cristofaro. Impegno anche per i giovanissimi della Fortitudo Francavilla, che nel palasport francavillese se la vedranno con l’Angiulli Bari (palla a due ore 18:30 di sabato)

Brioservice Carovigno - Lucera

La Brioservice, dunque, seconda a pari punti con la Dinamo Brindisi, è attesa dal duro impegno contro Lucera, capolista a punteggio pieno, distante due lunghezze. Le dichiarazioni di coach Gianpaolo Amatori. “Questa partita – dichiara - viene presentata come la partita della vita. Niente di più errato. E' una partita come le altre in cui si affrontano due squadre che stanno facendo bene. Una la Brio Service che sta meravigliando gli addetti ai lavori per i noti problemi legati alla struttura dell'impianto di gioco inagibile, che ci costringono a peregrinare negli impianti della provincia, ad un roster non profondo con tutti i problemi che questo comporta e l'altra costruita per vincere il campionato. Noi siamo consapevoli di quanto fatto finora, sicuramente ben oltre le più rose aspettative, che non devono farci perdere l'obbiettivo prefisso, ovvero la salvezza da raggiungere quanto prima. Speriamo di essere all'altezza della situazione e rendere felici tutti coloro che si adoperano per questo progetto. Il campionato è lungo e le somme le si tirano alla fine.

Assi Brindisi - Rosito Barletta

Sabato 18 Dicembre il PalaZumbo di Brindisi farà da scenario alla partita tra l’Armeni Enterprises Assi Brindisi e la Rosito Barletta allenata da coach Luigi Degni, quinta in classifica. L’Assi fra l'altro, deve ancora recuperare il match della sesta giornata contro la Scuola di Basket Lecce, rinviata per dei casi di positività al Covid nel roster del capoluogo salentino.

“Lo consideriamo - dichiara coach Della Corte - come uno scontro diretto. Il Barletta è una squadra costruita per arrivare ai playoff. Per noi è una partita molto importante in particolar modo perché veniamo da un periodo non molto fortunato, caratterizzato da varie assenze e infortuni, ma comunque la partita di domani sarà fondamentale, anche se abbiamo due giocatori con problemi fisici. Ad ogni modo, con ogni probabilità, dovrebbero essere tutti pronti a scendere in campo.”

Dinamo Brindisi - Frantonio Muraglia Barletta

Trasferta domenicale per i biancoblu della Dinamo Brindisi. Reduce dalla buona prestazione contro la Fortitudo Francavilla (vittoria per 94-60), la squadra allenata da coach Cristofaro vuole ripetersi contro l’altra compagine barlettana del Frantoio Muraglia Barletta. I biancorossi vengono da una serie di tre sconfitte di fila, ma la squadra brindisina non dovrà sottovalutare l’avversario, cercando di evitare brutte sorprese come accaduto contro il Nardò Academy.

“La partita di domenica sarà – afferma il direttore generale della Dinamo Basket Brindisi, Dario Recchia – sarà molto difficile ed impegnativa perché andremo a giocare contro una squadra molto forte ed attrezzata come la Frantoio, che nonostante il periodo buio che sta passando ha bisogno di due punti per risalire in classifica, in un campo come quello di Barletta molto caldo dove sicuramente i loro tifosi faranno sicuramente la loro parte".

"Noi andiamo convinti con le nostre sette partite vinte su otto disputate, però con la consapevolezza che questo è un campionato molto equilibrato dove si può perdere contro chiunque in qualsiasi campo. Probabilmente per quanto riguarda il nostro roster sarà assente solo Francesco Ferrienti, per il resto avremo la squadra al completo. Abbiamo la voglia e la necessità di fare punti per arrivare la settimana prossima pronti per il derby contro l’Assi Brindisi (in programma giovedì 23 dicembre, alle ore 20: 30, al PalaPentasuglia, ndr)”.

Francavilla - Angiulli Bari

Infine la Fortitudo di coach Sordi scenderà in campo contro l’Angiulli Bari di coach Casorelli. La squadra barese è a caccia di riscatto dopo le due sconfitte di fila rimediate contro Anspi S.Rita Taranto e Nardò Academy. La squadra francavillese, ancora a secco di vittorie, tenterà il colpo tra le mura del palasport francavillese.