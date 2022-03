C Silver: la capolista Dinamo e Assi impegnate con le due barlettane

Appuntamento con la nona giornata di ritorno del campionato di Serie C Silver, le compagine brindisine saranno impegnate in questo weekend fra sabato 19 marzo e domenica 20 marzo.

Dinamo Brindisi-Frantoio Barletta

La compagine della Dinamo viene da un periodo in positivo con dodici partite vinte di fila ed un primo posto a pari punti con Lucera, ma con una partita in meno rispetto ai foggiani. Coach Antonio Cristoforo, fresco di rinnovo biennale con la società bianco azzurra, guiderà i suoi uomini sabato 19 marzo con la partita che inizierà alle ore 18:00 al PalaZumbo di Brindisi per trovare la tredicesima vittoria di fila contro una squadra come la Frantoio Barletta, che nella giornata precedente ha dominato la partita fin dal primo minuto contro la BrioService Carovigno battendola con il risultato di (59-83).

Rosito Barletta - Armeni Brindisi

Scontro importante per quanto riguarda le posizioni dell’alta classifica, l’Armeni Brindisi allenata da coach Giuseppe Vozza, quinta in classifica, scenderà sul parquet della Rosito Barletta uno scontro alla pari con il team che la precede di una posizione. Nella giornata precedente la squadra biancorossa adriatica ha perso in casa contro Sveva Lucera (66-80), mentre i barlettani della Rosito hanno confermato la loro posizione in campionato, battendo 83-75 la S.Rota Taranto. La palla a due si alzerà domenica 20 marzo alle ore 18:00 nel PalaMarchiselli di Barletta.

Sveva Lucera - Brioservice Carovigno

Trasferta importante per i ragazzi di coach Gianpaolo Amatori. Domenica al Pala Sport di Lucera di viale Canova, domenica, alle ore 18:00, la Brioservice Carovigno difronte la seconda forza del campionato a fare da ostacolo al percorso ultimamente barcollante dei rossoblu. Domenica scorsa un’altra sconfitta pesante nella trasferta barlettana contro la Frantoio persa per (59-83), la terza sconfitta di fila. Lucera viene da un successo corsaro a Brindisi, dopo aver espugnato il PalaZumbo per (80-66).

Angiulli Bari- Fortitudo Francavilla

I ragazzi di coach Sordi nell’ultima partita di campionato hanno battuto (71-66) la formazione tranese nel derby fra le compagine Fortitudo. Ora i ragazzi francavillesi affronteranno nel PalaBorsellino di Bitonto l’Angiulli Bari, con la partita che inizierà sabato alle ore 19:00