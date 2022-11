Dominio totale della Virtus: al PalaDozza altra batosta (98-68) per la Happy Casa Brindisi

BRINDISI – A Bologna non c’è mai stata storia. Dopo l’inaspettata batosta casalinga contro Pesaro, la Happy Casa Brindisi ha rimediato un’altra debacle sul parquet della Virtus Segafredo. Al PalaDozza i felsinei hanno espresso un dominio indiscutibile, forti di un organico che è di un'altra dimensione rispetto alla squadra allenata da coach Vitucci.

Nel primo tempo Brindisi ha cercato di restare agganciata alla partita, andando all’intervallo lungo sotto di 12, dopo aver rimediato un massimo svantaggio di 16 lunghezze. Ma a partire dal terzo periodo la Virtus ha preso nettamente il sopravvento, spezzando la blanda resistenza della Stella del Sud. Basti pensare che gli ospiti, al 28’, sono andati sotto di 30 punti. Da quel momento in poi, pura accademia.

Va da sé che una sconfitta sul campo della imbattuta capolista del campionato di Serie A, giunto all’ottava giornata, era da mettere ampiamente in preventivo. Si poteva sperare, semmai, in un atteggiamento più determinato da parte della Happy Casa, che però fin dalle prime battute di gioco non ha dato l’impressione di poter creare il ben che minimo grattacapo alla corazzata di Sergio Scariolo, ad eccezione di un tentativo di reazione visto nel secondo quarto. Prestazione deludente, insomma, da parte di tutti gli atleti allenati da Vitucci, che non sono riusciti a confermare i progressi mostrati nell'impegno di Fiba Europe Cup contro il Groningen. E a proposito di Europe Cup, fra tre giorni (mercoledì 30 novembre) Brindisi è attesa da una sorta di spareggio per il passaggio al secondo turno in casa degli estoni del Kalev Cramo. Poi un altro durissimo impegno contro Venezia, nel match di mezzogiorno della nona giornata.