Nuovo acquisto in casa Valtur Brindisi: arriva Giovanni Vildera

BRINDISI - Valtur Brindisi comunica di aver ingaggiato l’atleta Giovanni Vildera, centro italiano di 205 cm nato a Montebelluna il 4 marzo 1995. Il giocatore si lega alla società biancoazzurra con un accordo valido fino al 30 giugno 2026.

Vildera è reduce dalla conquista dei playoff A2 e conseguente promozione in Serie A con la Pallacanestro Trieste, traguardo raggiunto da assoluto protagonista e top scorer nella decisiva gara 4 con 20 punti e 4 rimbalzi a referto. Oltre trenta i minuti in campo a partita nella serie finale contro Cantù, ad una media di 10,7 punti e 5,5 rimbalzi nelle quattro sfide finali decisive per decretare il ritorno del club triestino nella massima serie.

Cresciuto nelle giovanili del Petrarca Basket e Reyer Venezia, due finali scudetto Under19 in orogranata, ha maturato nel corso degli anni grande esperienza in Serie A2 indossando le canotte di Omegna, Siena, Biella Rieti, dove riveste i gradi di capitano con 11.3 punti e 6.7 rimbalzi di media, Ferrara e Trieste. La chiamata in Serie A arriva nel 2020/21 da Treviso e successivamente nella stagione 2022/23 da Trieste.

Laureato in Scienze dell’alimentazione nel 2021 all’Università San Raffaele di Roma, il primo acquisto ufficiale dell’era Valtur Brindisi è il Dott. Giovanni Vildera, il nuovo pivot biancoazzurro.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui