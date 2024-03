Obiettivo salvezza: Mens Sana Mesagne batte Invicta Brindisi

MESAGNE - La Mens Sana Mesagne batte a domicilio l’Invicta Brindisi ed esclude la retrocessione diretta, guadagnandosi un posto nei play out. Partita dai due volti quella disputata sul legno del Palamelfi, completamente nelle mani del Brindisi nei primi due quarti e poi passata in quelle del Mesagne che ha messo in campo un recupero eccezionale.

Coach Della Corte per i padroni di casa schiera Bellanova, De Gennaro, Dario, Panzera e De Giorgi, mentre coach Mellone manda in campo Potì, Ciccarese, Rollo, Malvindi e De Vincentis. Il primo quarto procede con un sostanziale equilibrio, le triple di Bellanova e Panzera vengono subito ribaltate dalla coppia Rollo – Ciccarese che assaporano il primo vantaggio (10-11), poi De Giorgi riporta avanti l’Invicta e Caloro chiude il primo quarto con il Brindisi in vantaggio 20-18. Nel secondo parziale la Mens Sana affonda sotto i colpi dei padroni di casa, la difesa diventa una voragine aperta ad ogni attacco dei locali e De Gennaro ne approfitta per mettere a referto otto punti consecutivi. Se Rollo e compagni difendono male, in attacco la Mens Sana è arruffona e imprecisa. Coach Mellone prova a mescolare le carte ruotando tutti i disponibili, ma il Brindisi vola a +19 (43-24).

Finalmente i biancoverdi hanno una reazione di orgoglio, un parziale di 0-8 con Rollo e Moro chiude il secondo quarto con il Brindisi sempre in vantaggio 43-31. Al rientro in campo la Mens Sana sembra rigenerata, finalmente la difesa degli ospiti mette pressione ai ragazzi di Della Corte e le facili conclusioni dei primi due parziali diventano solo un ricordo. Malvindi diventa padrone della zona pitturata, ma è Ciccarese a trascinare i compagni nel recupero. 11 punti consecutivi, conditi anche da una tripla, prosciugano il vantaggio dei padroni di casa sorretti esclusivamente dalle penetrazioni di de Giorgi. Il canestro di Caloro chiude il terzo periodo con l’Invicta ancora in vantaggio 57-52. L’ultimo quarto è solo di marca mensanina. Potì e Rollo guidano la truppa degli under e mettono un coperchio sul canestro.

L’Invicta ha esaurito le energie, in difesa subisce le folate degli ospiti e in attacco non trova più realizzazioni. Coach Mellone alterna le difese e Dario e compagni non riescono più a concretizzare un solo attacco degno di questo nome. Ancora Ciccarese riporta in vantaggio il Mesagne (57-58), poi è sempre tutto Mens Sana che piazza un parziale di 0-13 (57-65) e chiude la contesa, nonostante un colpo di coda di Panzera il quale mette a referto l’unico canestro nei dieci minuti del parziale. Il Mesagne porta a casa con pieno merito i punti in palio, necessari per scavalcare in classifica proprio l’Invicta Brindisi grazie alla vittoria del doppio scontro diretto.

A due giornate dal termine della prima fase, si delineano le posizioni in classifica in vista degli spareggi per la permanenza in DR1. Il prossimo turno, sabato alle ore 18:30 presso la palestra del liceo scientifico, arriva la Virtus Galatina pronta a vendicare la sconfitta interna nel girone di andata.