L'Olimpia Milano detta legge: si interrompe la striscia vincente della Happy Casa

BRINDISI - L'Olimpia Emporio Armani è di un altro livello. In un PalaPentassuglia gremitissimo, lo squadrone allenato da Ettore Messina, capolista del campionato di Serie A, si è imposto nettamente sulla Happy Casa Brindisi, che si ferma dopo una striscia di cinque partite La strada si è messa in salita fin dal primo quarto per gli uomini di Vitucci, che in 8 minuti rimediano un distacco di venti punti. Travolti dalle spettacolari giocare di campioni del calibro di Melli, Voigtmannm Baron e a altri ancora, la New Basket, a cavallo fra la prima e la seconda frazione, si riorganizza e riesce a dimezzare lo svantaggio.

Ma il gap non scende mai al di sotto delle otto lumghezze. A partire dal terzo periodo, gli ospiti prendono nuovamente il sopravvento. Evidente dunque lo strapotere di una squadra con un organico talmente ampio da avere almeno tre squadre in una, ma di certo il cammino della Happy Casa non è stato agevolato dalla terna arbitrale, contestatissima per varie decisioni discutibili.

Happy Casa, ad ogni modo, avrebbe dovuto disputare una gara perferra per tenere quantomeno testa all'Olimpia. Così non è stato. Negative anzi le prestazioni di giocatori chiave come Reed e Bowman. Ora ci sarà da archiviare questo (preventivabile) ko e pensare alla trasferta sul parquet della Gevi Napoli in programma domenica prossima (19 marzo).

Primo quarto

La Happy Casa Brindisi parte con Burnell, Reed, Lamb, Mascolo, Perkins. L’Olimpia Milano risponde con Melli, Baron, Napier, Shields, Voigtmann.

L’Olimpia da subito dimostrazione della sua forza, esibendo tramite di gioco di grande qualità. La difesa brindisina fatica. Al 5’, gli ospito conducono di 11 (5-16). La differenza di ritmo fra Happy Casa e Armani è lampante. All’8’ il gap si allarga a 20 punti (9-29). Nel finale di quarto, con un mini break di 6-0, Brindisi riduce lo strappo (15-29).

Secondo quarto

Il mini break diventa di 8-0 in avvio del secondo quarto, facendo scendere il distacco a 12 (17-29). Brindisi difende con maggiore intensità rispetto al primo quarto e trova più facilmente la via del canestro. Al 15’, gli uomini di Vitucci sono sotto di 10 (30-40). Impossibile, però, prendere le contromisure al gigante Voigtmann, padrone indiscusso sotto i tabelloni. I suoi canestri danno in là a un nuovo allungo dell’Armani: 31-47 al 18’). Ma con un nuovo mini break di 8-0, la New Basket riporta il divario a una cifra (39-47 al 20’). Alla fine del primo tempo, la New Basket è sotto di 11 (41-52).

Secondo tempo

Il secondo tempo parte con un nuovo allungo dell’Armani, che al 23’ vola sul +18 (45-63). L’Olimpia ha un altro passo. Brindisi arranca. Al 19’, la squadra di Messina vola sul +21 (55-76). Alla fine del periodo, l’Olimpia è avanti di 21 (58-79). L'ultimo periodo conta solo per le statistiche. Brindisi, ormai al tappeto, non riesce a riavvicinarsi all'Armani.