Basket, C Silver: l'Assi ospita Lucera, la capolista Dinamo tenta l'allungo

Appuntamento con l’ottava giornata di ritorno del campionato di Serie C Silver. Le compagine brindisine saranno impegnate in questo weekend fra sabato 12 Marzo e domenica 13 Marzo.

Armeni Brindisi-Sveva Lucera

Si apre con un big match l’ottava giornata del girone di ritorno. Il PalaZumbo di Brindisi farà da scenario allo scontro fra l’Armeni Brindisi di coach Giuseppe Vozza e l’attrezzata Sveva Lucera, al momento seconda in classifica, capitanata da Ivan Scarponi. Le due squadre stanno vivendo un grande periodo di forma, nonostante l’Armeni abbia perso in trasferta contro la Fortitudo Trani (77-75) nella settima giornata dopo una striscia di sei vittorie consecutive a favore dei biancorossi brindisini. Mentre la compagine foggiana, dopo un perfetto girone di andata, ha aperto inaspettatamente il girone di ritorno con due sconfitte nelle ultime sette partite, rispettivamente arrivate contro le compagine della Rosito Barletta (88-80) con il risultato a favore dei barlettani, e contro l’Academy Nardó (92-89).

Per l’Armeni Brindisi l’ala nativa tarantina Gianluca Pannella, ha rilasciato un commento sulla partita di sabato pomeriggio con la palla a due che si alzerà alle ore 18:00. "Le mie impressioni i sulla partita sono alte-afferma Pannella- , l’umore del collettivo squadra è alto noi vogliamo dare al pubblico brindisino un ottima prestazione contro un squadra allestita per vincere il campionato, ci siamo allenati poco visto che durante la settimana abbiamo disputato una partita infrasettimanale dove ci ha visto un po’ con il freno a mano per il carico di lavoro di inizio settimana ma stiamo preparando il match al meglio per affrontare Lucera con serenità e sapendo quali sono i nostri limiti. Per vincere queste partite bisogna sbagliare meno dell’avversario ed essere cinici nelle scelte durante il gioco. Lucera è un ottima squadra ma noi non siamo da meno”.

Bricocasa Monopoli - Dinamo Brindisi

La Dinamo Brindisi vuole ripetersi dopo essere stata corsara nel recupero di mercoledì sera nel capoluogo salentino contro La scuola di basket Lecce. I ragazzi di coach Antonio Cristofaro arriveranno nella tensostruttura di via pesce a Monopoli con l’obiettivo di vincere. Nonostante la compagine monopolitana sia al momento settima in classifica causa un girone di andata tra alti e bassi, pul contare su u ìn roster rinforzato nell’ultimo periodo e punta per le alte posizioni della classifica. La palla a due si alzerà sabato 12 marzo alle ore 18:00.

Frantoio barletta-Brioservice Carovigno

Non è sicuramente un buon momento per la Brioservice Carovigno di coach Gianpaolo Amatori, reduce dalla disfatta di mercoledì sera contro la Fortitudo Trani (60-71). Non sono bastati il cuore di capitan Monna, i 24 punti di Menzione e l’impegno di Prete per far sì che si evitasse la decima sconfitta in stagione ed il rischio di ritrovarsi sempre di più ad un passo dalla zona playout.

Il Carovigno ha sempre dimostrato di giocarsela con tutte le squadre del campionato e nonostante la crisi ancora in corso proverà a giocarsela come ha sempre fatto contro la Frantoio Barletta, al momento dodicesima in classifica e con solo quattro vittorie in totale nel campionato. Al PalaMarchiselli della città della disfida, l’incontro inizierà alle ore 18:30 di sabato.

Fortitudo Francavilla-Fortitudo Trani

Derby fra le due compagine Fortitudo: Francavilla e Trani si affronteranno al PalaSport “Piero Argentina” di Francavilla Fontana alle ore 18:30 di sabato. Scontro tra due squadre che si trovano nelle retrovie della classifica, ma che possono regalare sorprese. Trani nell’ultimo scontro è uscita vittoriosa dal palasport ostunese, dopo aver battuto la BrioService Carovigno (60-71, ed in precedenza ha battuto l’Armeni Brindisi (77-75) nell’ultima partita la Fortitudo Francavilla allenata da coach Sordi ha perso (75-88) contro l’attrezzata Nardò Academy e punta a far bene contro la compagine tranese.