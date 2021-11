La Brio Service Carovigno si accasa al PalaGentile di Ostuni

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato della Brio Service Carovigno, società militante nel campionato di Serie C Silver di basket

Dopo due mesi di difficoltà estreme e dopo aver rischiato seriamente di giocare a oltre 40 km da casa pur di mandare avanti la nostra passione della palla a spicchi nella città della Nzegna, siamo lieti di comunicare una bella notizia, si giocherà al Pala Vito Gentile di Ostuni, arrivata proprio in mattinata l’autorizzazione da parte del Comune.

Sembra la fine di un incubo che ha visto la nostra realtà allenarsi prima all’aperto nel parco comunale di Carovigno e poi a Tuturano dove continuiamo ad allenarci e dove sono doverosi i ringraziamenti al sindaco del Comune di Brindisi che ci ospita nella struttura. Pensare però di giocare così lontano da casa e subire anche l’assenza del nostro caro pubblico che sempre ci ha spronato e incitato ci rendeva davvero infelici, proprio ora che militiamo in un campionato importante e impegnativo come la C Silver pugliese. Continuiamo a pensare che il Carovigno Basket non merita tutto ciò che sta accadendo e merita di tornare nella propria casa quanto prima per gioire, soffrire e festeggiare insieme a tutti i suoi sostenitori. Intanto siamo entusiasti di giocare nella vicina Ostuni e non vediamo l’ora di vedervi numerosi sugli spalti, probabilmente già a partire da Domenica in quanto siamo in attesa di ricevere l’ok da parte della Federazione per il cambio di campo.

Le parole del Patron Giuseppe Greco: “Per noi questa notizia rappresenta una ripartenza in tutti i sensi, purtroppo la situazione di stallo del Pala ‘Fernando Prima’ di Carovigno ci ha portato a trovare soluzioni alternative e finalmente abbiamo trovato la disponibilità di un campo vicino casa. Ringrazio personalmente e a nome di tutto il Carovigno Basket il sindaco di Ostuni e tutte le società sportive ostunesi che hanno dimostrato grande solidarietà nei nostri confronti. Un ringraziamento particolare a Donato Avenia e all’amico Flavio Cellie della Cestistica Ostuni per la collaborazione dimostrata. Non vediamo l’ora di giocare davanti al nostro pubblico e di porre fine a questa situazione di emergenza estrema. Torniamo a gridare tutti insieme Forza Carovigno!”