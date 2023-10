Pallacanestro alla scuola primaria: coinvolti bambini e bambine mesagnesi

MESAGNE - Anche per quest'anno scolastico la Mens Sana Mesagne va a Scuola. Avrà inizio i prossimi giorni il progetto didattico "Mens Sana a scuola 2024" riservato alle classi prime, seconde e terze del II Circolo plessi "Giovanni Falcone" e "Giovanni XXIII". L’intervento didattico, fortemente voluto dall’associazione sportiva mesagnese, ha come obiettivo la diffusione dello sport e della pallacanestro in particolare tra i bambini e le bambine mesagnesi. L’istruttore minibasket Fabio Mellone, coadiuvato da Francesca Tortorella, sarà a disposizione in orario curriculare nei prossimi mesi per l'attuazione del progetto inserito nel Ptof e approvato dal collegio dei docenti. Saranno impegnate 15 classi e l'intervento è totalmente gratuito, senza oneri per le famiglie e l’istituzione scolastica. Iniziativa possibile grazie alla dirigente Ornella Manco, a tutto il corpo docente e ai genitori. Alla fine delle lezioni sarà consegnato un attestato di partecipazione a tutti i bambini.