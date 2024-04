La Pantaleo Podio Volley Fasano batte il Crotone continuando la sua corsa play-off

Tutto come da copione per la Pantaleo Podio Volley Fasano che batte agevolmente la Pallavolo Crotone continuando la sua corsa verso la terza posizione. Vittoria senza appelli per le gialloblu di coach Paolo Totero che sin dalle prime battute mostrano tutta la loro forza e in poco più di un ora di gioco portano a casa la gara confermando la terza posizione in classifica.

Inizio perfetto per Valentina Barbolini e compagne che con molta decisione mettono alle corde le avversarie chiudendo il set con ben 10 punti di distacco. Alla ripresa del gioco il Crotone di coach Piero Asteriti prova a creare qualche difficoltà in più alle fasanesi che dopo un parziale equilibrio ingranano la marcia e in pochi minuti si portano sul 2-0 provvisorio. Nel terzo e decisivo set, complice un pò di stanchezza e qualche acciacco fisico di troppo tra le fila gialloblu la situazione scivola in un sostanziale equilibrio spezzato poi nel finale da uno scatto decisivo della Pantaleo che chiude il match.

“Abbiamo portato a casa una vittoria importante – afferma a fine gara Adelaide Soleti – contro un avversario in cerca di punti importanti per il suo campionato. Non eravamo al massimo della condizione e quindi complice qualche acciacco velato non siamo stati brillantissimi. L’importante era portare a casa il risultato e questo è stato fatto a cospetto di un pubblico meraviglioso che anche stasera non ci ha fatto mancare la sua calorosa presenza. Ora siamo attesi da un'altra serie di gare importanti e in questi giorni dobbiamo cercare di recuperare tutte le energie per arrivare al massimo delle nostre potenzialità per questo finale di campionato”.

Presente a bordo campo anche il già capitano Chiara Vinciguerra che ancora una volta non ha fatto mancare il suo apporto alle sue compagne “Quello che stanno facendo le ragazze in questo girone di ritorno e veramente fantastico – afferma il centrale gialloblu – e questo è motivo di orgoglio per tutti. Dopo un girone di andata difficile finalmente stiamo raccogliendo i frutti di tanto lavoro esprimendo al massimo tutto il nostro potenziale”

Pantaleo Podio Volley Fasano - Poseidon Pallavolo Crotone 3-0 (25/15, 25/17, 25/21)

Pantaleo Podio Volley Fasano: Albano, Antonaci 7, Di Diego, Mollica, Fatticcioni, Negro 4, Marsengo 7, Rizzo, Barbolini 7, Morabito, Martilotti 11, Pisano, Soleti 13. All. Totero.

Pallavolo Crotone: Belotti 3, Sansà, Santambrogio 6, Capone 1, Muraro, Kuis 7, Maggipinto, Colombini, Ba Gidere, Murru, Cosentino, Bellanca 15, Cesario 4. All. Asteriti.

Arbitri: Guido Ventre e Giovanni Di Martino.