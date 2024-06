Paola Selicato sarà la nuova fotografa e social media manager della Brain Dinamo Brindisi

La Brain Dinamo Brindisi accoglie con grande entusiasmo Paola Selicato nel proprio team con il ruolo di fotografa e social media manager.

Paola, diplomata al Liceo Artistico, mostra fin da subito una forte passione e interesse per la fotografia. Cresciuta con la macchina fotografica al collo continua a dedicarsi all'arte tramite la fotografia, sfruttando diverse tecniche e attrezzature fotografiche e occupandosi lei stessa anche della post-produzione di tutti i suoi progetti. Paola porta con sé una certa esperienza, seppur agli albori, nel campo della fotografia e della gestione dei social media, avendo collaborato con diverse realtà culturali del territorio. Grazie alla sua capacità di cogliere l'essenza dei momenti e di raccontare storie attraverso le immagini, riesce a creare contenuti visivamente accattivanti.

La società è fiduciosa che l'inserimento di Paola nel team possa portare nuove idee e prospettive e con il suo impegno e la sua creatività saprà elevare la presenza digitale della squadra, connettendo i tifosi con l’emozione del gioco attraverso immagini coinvolgenti e appassionanti.

"È un onore unirmi alla Dinamo” dichiara Paola . “Sono molto contenta di essere entrata a far parte di questo progetto così importante e ambizioso. Questo nuovo ruolo rappresenta una stimolante opportunità per me e non vedo l’ora di mettermi alla prova. La passione per la fotografia e il mondo dello sport si sono sempre intrecciati nella mia carriera e lavorare con la Dinamo mi permette di combinare entrambe le mie passioni in un ambiente dinamico ed esaltante”.