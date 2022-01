Happy Casa: la parola alle Asl per sapere se si gioca domenica a Brescia

Sarà il prossimo giro di tampone molecolare cui saranno sottoposti i giocatori risultati positivi al Covid di Happy Casa Brindisi a decidere di rispondere “presente” alla prossima partita contro la formazione della Leonessa, in programma domenica prossima 16 gennaio alle ore 20. Le persone del gruppo squadra e staff saranno sottoposte a visita medica da parte dello staff medico del dottor Dino Furioso per ottenere l’idoneità fisica per la ripresa dell’attività agonistica, considerato che tutti i giocatori risultano essere asintomatici.

In base ai risultati dei test la squadra dovrebbe partire sabato per la trasferta di Brescia e, quindi, ci sarebbero i tempi giusti per poter giocare, anche se con una preparazione limitata e condizionata dal lungo stop che per la New Basket dura dall’ultimo impegno di campionato, giocato in casa contro Pesaro del 26 dicembre scorso.

Da Brescia, intanto, non filtrano notizie di giornata. Non è dato sapere, infatti, quanti delle 8 unità risultati positivi al Covid appartengano al gruppo squadra e quanti, invece, fanno parte dello staff fra dirigenti e personale di servizio. Anche da Brescia, tuttavia, visto i tempi stretti si dovrebbero avere novità concrete e le doverose decisioni ufficiali della competente Asl per conoscere quali possibilità ci siano che la partita fra Leonessa Brescia ed Happy Casa Brindisi si giochi regolarmente domenica prossima.

Le due società, inoltre, non dovrebbero creare problemi alla Lega per la scelta di un eventuale data di recupero essendo entrambe libere da impegni di calendario europeo. Intanto la Lega ha ufficializzato che il recupero della partita contro la Gevi Napoli si disputerà mercoledì 19 gennaio, alle ore 20, al PalaPentassuglia.

Articolo aggiornato alle ore 19:43 (fissato il recupero della gara contro Napoli)