Carattere Happy Casa, ma troppe assenze: si chiude con un ko contro Tortona

BRINDISI - Si chiude con una sconfitta (82-99) contro la Beltram Derthon Basket la stagione 2021-22 della Happy Casa Brindisi. Si tratta di una debacle indolore, perché la New Basket, già salva da un paio di giornate, non poteva più ambire alla zona playoff: obiettivo già centrato, invece, dagli uomini allenati da Marco Raimondino, che chiudono al quarto posto. La partita è stata all’insegna dell’equilibrio per i primi tre quarti. E’ nell’ultimo periodo che Brindisi, fiaccata dalle assenze di Harrison, Clark e Adrian, a corto di energie, è stata sovrastata dagli avversari.

Top scorer Nick Perkins autore di ben 27 punti con 11/14 al tiro. Coach Vitucci paga anche l’espulsione per doppio tecnico inflitta a Gentile al minuto 27’ dell’incontro, molto pesante per il prosieguo dell’incontro vista l’indisponibilità acquisita alla palla a due di Harrison, Clark, Adrian e De Zeeuw. La Happy Casa mette anche il naso avanti sul 71-70 di fine terzo quarto ma deve lasciare strada alla furia degli ospiti che nell’ultimo parziale piazzano un break perentorio di 29-11 trascinati dalle giocate di Filloy e Daum su tutti.

Il tabellino

HAPPY CASA BRINDISI-BERTRAM DERTHONA BASKET TORTONA: 82-99 (20-25, 45-49, 71-70, 82-99)

HAPPY CASA BRINDISI: Gentile 14 (7/12, 3 r.), Zanelli 12 (0/1, 3/4, 2 r,), Visconti 8 (1/3, 2/6, 1 r.), Gaspardo 5 (1/3, 0/2, 8 r.), Redivo 8 (2/4, 1/4, 4 r.), Udom 6 (2/3, 0/3, 4 r.), Perkins 27 (11/13, 0/1, 8 r.), Vitucci (0/1), De Donno, Guido 2 (1/1), Danese. All.: Vitucci.

BERTRAM DERTHONA BASKET TORTONA: Wright 16 (4/8, 2/3), Cannon 11 (5/7, 6 r,), Tavernelli ne, Filloy 17 (1/3, 4/5, 2 r.), Mascolo 9 (3/5, 1/1, 2 r.), Severini 2 (1/1, 2 r.), Sanders 8 (1/1, 2/5, 4 r.), Daum 21 (4/4, 3/5, 4 r.), Cain 4 (2/2, 2 r.), Macura 11 (4/6, 1/5), Cattapan ne, Mortellaro ne. All.: Ramondino.

ARBITRI: Bartoli – Quarta - Marziali.

NOTE - Tiri liberi: Brindisi 14/18, Tortona 10/15. Perc. tiro: Brindisi 31/60 (6/20 da tre, ro 10, rd 21), Tortona 38/62 (13/24 da tre, ro 6, rd 19).