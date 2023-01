Happy Casa Brindisi: nuovo stop contro la Openjobmetis Varese, Final Eight addio

BRINDISI - La Openjobmetis Varese si è rivelata un osso fin troppo duro per la Happy Casa Brindisi. Gli uomini di coach Vitucci, privi dell'infortunato Bayehe e di un Harrison che ha rinviato l'appuntamento con l'esordio stagionale, rimediano la terza sconfitta stagionale (90-104) al PalaPentassuglia (l'ottava complessiva), vedendo definitivamente sfumare l'obiettivo delle Final Eight di Coppa Italia, a una giornata dal termine del girone d'andata del campionato di Serie A.

Il team allenato da Matt Brase ha subito dato la sua impronta alla partita, volando sul + 12 dopo appena cinque miniti. Brindisi ha reagito, rispondendo con una perentorea rimonta culminata con il sorpassso all'inizio della seconda frazione. Ma superato quel mini black out, Varese torna a imporre i suoi ritmi a una New Basket che non riesce a tenere il passo degli avversari, che chiudono il primo tempo sul + 11 e nel secondo tempo gestiscono bene il vantaggio, stoppando con personalità un paio di tentativi di riavvicinamento della New Basket.

Brindisi, dunque, non riesce a trovare continuità di rendimento in un girone d'andata segnato da risultati altalenanti. Non sono bastate le ottime prestazione di Reed (31 punti) e Perkins (20) per arginare l'onda d'urto varesotta. Domenica prossima bisognerà risollevarsi al PalaSerradimigni di Sassari, con il rammarico di aver toppato il primo obiettivo stagionale: la qualificazione alle Final Eight. Adesso si dovrà pensare innanzi tutto a mettere al sicoro l'altro obiettivo prioritario: la salvezza.

Primo quarto

La Happy Casa Brindisi scende in campo con Etou, Burnell, Reed, Mascolo, Perkins. Varese risponde con Ross, Woldentensae, Brown, Owens, Johnson.

Da dimenticare l’approccio della New Basket, che nei primi minuti di gioco viene travolta da Varese. Al 6’, gli uomini di coach Vitucci si ritrovano sotto di 12 (7-19). Dopo la paurosa sbandata iniziale, Brindisi reagisce alla grande con un contro-break che riduce il distacco a due sole lunghezze (19-21). Poi è Bowman, con una giocata da tre, a piazzare i canestri dell’aggancio (24-24 al 10). Proprio allo scadere della frazione, Reed realizza la tripla del sorpasso (27-26).

Secondo quarto

Dopo le fasi altalenanti del primo quarto, nel secondo periodo la sfida si fa equilibrata. Brindisi trova ottime percentuali realizzative dalla lunga distanza, con Reed e Bowman. Gli ospiti, fulminanti in contropiede, tentano nuovamente di spezzare l’equilibrio a proprio favore, piazzando un nuovo allungo (41-51 al 18’). Brindisi stavolta non trova adeguate contromisure e chiude il primo tempo sotto di 11 (44-55).

Terzo quarto

In avvio di secondo tempo, la Happy Casa trova delle buone trame di gioco grazie alle quali dimezza ancora lo svantaggio (54-60 al 24’). Ma la Openjobmetis in attacco è uno schiacciasassi. Le combinazioni offensive dei biancorossi mandano in confusione la difesa brindisina. La Happy Casa, invece, fatica ad approfittare di quel poco che la squadra di Brase le concede. Impeccabili da tre, gli ospiti al 30’ sono di nuovo sul +12 (66-78). Alla fine del periodo, la Stella del Sud è sotto di 10 (68-78).

Ultimo quarto

In avvio di ultimo periodo, Brindisi ha una nuova fiammata firmata Burnell-Bowman (autore di una tripla). Ma Varese, implacabile, risponde prontamente a ogni tentativo di rimonta della New Basket, che al 34' subisce una nuova fuga (74-87): quella definitiva. Negli ultimi cinque minuti, di fatti, la New Basket si arrende, mentre la Openjometis continua a macinare canestri, fino a toccare quota cento.