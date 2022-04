Happy Casa non vince più: ennesimo ko a Treviso, salvezza ancora da conquistare

La Happy Casa Brindisi non sa più Vincere. A Treviso è arrivata la quinta sconfitta consecutiva (96-90) per gli uomini di Vitucci. Il ko spegne ormai del tutto il sogno playoff e fa slittare il traguardo della salvezza matematica, a tre giornate dal termine della regular season. Ancora una volta Brindisi ha giocato in piena emergenza. Assenti Udom e Adrian, si è rivisto Clark, comprensibilmente in ritardo di condizione.

La New Basket è scesa in campo con Gentile, Zanelli, Harrison, Gaspardo e Perkins. La gara è stata costantemente in equilibrio. Al 5’ i padroni di casa hanno costruito il primo mini allungo (14-10). Ma Brindisi reagisce immediatamente. Questo canovaccio sarà confermato per l’intero arco della gara. La Happy Casa chiude la prima frazione avanti di 4 (24-28). In avvio di secondo periodo, con un parziale di 7-0, la Nutribullet pone le premesse per il massimo vantaggio di 6 lunghezze (38-32). Ma nel giro di un paio di minuti sale in cattedra Harrison, protagonista del controsorpasso (44-40 al 17’). Alla fine del primo tempo, piena parità (50-50). L’inerzia pende nuovamente dalla parte della Happy Casa nei primi minuti del terzo quarto, quando Harrison (21 punti) e un ottimo Gentile (21 punti, miglior prestazione stagionale per lui) propiziano un mini allungo (62-67). Ma anche alla fine di questo parziale, il punteggio non si schioda dalla parità (76-76).

La New Basket nell’ultima frazione è stabilmente davanti, anche se di poco. La svolta arriva a un minuto e 35 secondi dalla fine, quando Treviso torna davanti (90-88). Nonostante l’immediata reazione di Gentile, autore del canestro del 90-90, nell’ultimo minuto Treviso scappa via. A 15 secondi dalla fine il canestro del +4 di Russell chiude i giochi, condannando la Happy a una sconfitta che mantiene in sospeso il discorso salvezza.

Il vantaggio della Happy Casa sulla Fortitudo Bologna, penultima della classe, si riduce infatti a quattro lunghezze, in virtù della vittoria conquistata dai felsinei contro Trento. Gli uomini di Vitucci domenica prossima (24 aprile, palla a due alle ore 18.30) dovranno assolutamente superare Trieste al PalaPentassuglia, per archiviare la pratica. Sarà dunque di vitale importanza recuperare uno fra Udom e Adrian.