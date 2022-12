Happy Casa Brindisi contro Scafati alla ricerca della stabilità smarrita

BRINDISI - Il calendario offre, ancora una volta, la possibilità ad Happy Casa Brindisi di una ulteriore doppia chance, non solo di un pronto riscatto dopo la pessima esibizione di Treviso, ma anche la possibilità di consolidare la posizione di classifica e continuare a credere in un piazzamento nella griglia delle formazioni che accederanno alle Final Eight di Torino. Happy Casa si è finora specializzata a far saltare ogni più facile e scontata previsione vincendo partite difficili contro squadre ben attrezzate e complete, con un roster di prima qualità (ha sfiorato la vittoria a Milano ed ha battuto in casa Derthona, Brescia, Napoli, Venezia e Trieste in trasferta) per poi uscire sconfitta nelle partite con squadre della sua fascia di appartenenza oppure in evidente crisi tecnica (Pesaro, Verona, Pesaro, Reggio Emilia, Treviso e naturalmente Bologna). In una partita, quella contro Scafati, perciò, Happy Casa Brindisi deve vincere per non rischiare di sciupare una opportunità forse irripetibile, di dare una svolta decisa al campionato e chiarire qual è la sua vera identità.

Con Andrea Mezzanotte ed il completo recupero di Bruno Mascolo

Coach Vitucci per l’occasione potrà contare sul rientro di Andre Mezzanotte, la cui assenza a Treviso si è particolarmente fatta sentire, e sul completo recupero di Bruno Mascolo che aveva giocato in precarie condizioni di salute, sacrificandosi per dare il proprio contributo alla squadra. Due recuperi importanti per coach Vitucci che potrà contare su più rotazioni e soluzioni tattiche alternative al consueto schieramento. Il tecnico deve anche preoccuparsi di Ky Bowman e Marcquise Reed, il cui rendimento deve essere decisamente più costante ed il loro impegno fisico e mentale, anche in termini di punti, più costante con realizzazioni “pesanti”, concretizzati cioè quando occorrono per il risultato e non a partita già compromessa. I due giocatori americani hanno mezzi tecnici e capacità atletiche tali che è lecito chiedere loro la più completa disponibilità al sacrificio, nelle due zone del campo.

Una calmata per Nick Perkins

Ma di recupero importante si deve parlare anche di Nick Perkins, giocatore del quale non si può prescindere e che attualmente non assicura continuità di rendimento mentale per le insistenti manifestazioni di irascibilità e tensione che spesso procurano danni alla squadra, come dimostra l’espulsione di Treviso e qualche altro episodio significativo precedente. In settimana coach Vitucci deve aver parlato a lungo con il suo pivot per chiarire che contro Scafati è indispensabile un rapido cambiamento del suo atteggiamento in campo, per evitare le proteste nei confronti della terna arbitrale e curando la maggiore intensità di rendimento in difesa ed in attacco. Scafati non sarà un impegno facile ed Happy Casa ha bisogno dell’apporto del suo giocatore più rappresentativo per dare la ricercata stabilità dell’intera squadra.

Aspettando D’Angelo Harrison e Junior Etou

La buona notizia di Natale è che si accorciano sensibilmente i tempi per il rientro di D’Angelo Harrison. Il giocatore americano è tornato ad allenarsi stabilmente con la squadra ed ha fatto notevoli progressi al punto che si prevede un suo possibile impiego non più a lunga scadenza ma probabilmente fra due/tre partite. Un rientro molto atteso per le caratteristiche tecniche e per la leadership che D’Angelo Harrison è in grado di assicurare alla squadra, colmando una lacuna importante, ora affidata al solo Jason Burnell. E’ tornato stabilmente ad allenarsi anche Junior Etou, giocatore che a breve scadenza potrebbe tornare utile a coach Vitucci per arricchire le rotazioni di squadra.

Coach Attilio Caja e la svolta di Scafati

La squadra di coach Vitucci affronterà la formazione di Givova Scafati, che ha soli due punti in meno in classifica, ma che ha cambiato passo da quando sulla panchina è stato chiamato a risollevarla da un crisi tecnica, coach Attilio Caja un allenatore di grande esperienza e profondo conoscitore del campionato di serie A. Un ritocco, ma importante, è stato dato alla squadra campana, con l’arrivo di Stanley Okoye e Scafati si è trasformata da squadra cuscinetto con 1 partita vinta e 6 perse, a formazione capace di vincere 3 partite consecutive ed aggiudicarsi una clamorosa vittoria a Bologna, contro l’allora imbattuta Virtus, con protagonista assoluto giusto l’ultimo arrivato Okoye (18 punti e 10 rimbalzi e tanta intensità difensiva). Givova Scafati ha perso l’ultima partita in casa contro Derthona (72-91) ma è squadra che ha cambiato passo guadagnando grande intensità sopratutto nella metà campo difensiva. A Brindisi cerca punti per uscire dalla mediocrità della classifica e candidarsi per un posto nelle Final Eight.

Direzione arbitrale affidata ad Alessandro Martolini, figlio dell’indimenticabile Maurizio

Happy Casa Brindisi-Givova Scafati si gioca lunedì, 26 dicembre, al PalaPentassuglia con palla in due alle ore 19.30. La direzione arbitrale è affidata ad Alessandro Martolini, di Roma, che si avvarrà della collaborazione di Alessandro Nicolini di Bagheria (Pa) e di Edoardo Gonnella di Genova.

Per la storia, Alessandro Martolini, arbitro più volte impegnato in partite di Happy Casa Brindisi, è figlio dell’indimenticabile Maurizio (foto a destra) che con Paolo Fiorito ha arbitrato in coppia numerose partite in cui era interessata la squadra brindisina della Libertas di Elio Pentassuglia, nel palasport di Via Ruta. Due arbitri straordinari per competenza e personalità, che per la continua presenza in partite arbitrate a Brindisi erano considerati come “a casa loro” e che hanno segnato in positivo la storia del basket italiano ed internazionale.

Maurizio Martolini è stato uno dei principali e più rappresentativi esponenti del movimento arbitrale italiano ed internazionale, ed ha avuto una brillante e straordinaria carriera arbitrale, incorniciata da numerosi ed importanti riconoscimenti fra cui la Stessa d’oro Coni, il premio Anaib del 1980,84 e 85, il Premio Reverberi (1986/87), ed ha arbitrato i Giochi Olimpici di Mosca, 5 finali di Coppe Europee, la finale della Coppa dei Campioni a Berlino nel 1980, Premio Martiradonna, ed ammesso alla Italia Basket Hall of Fame alla memoria.

Maurizio Martolini ha abbandonato la carriera arbitrale nel settembre del 1987, dopo aver assolto a numerosi incarichi dirigenziali ed arbitrato 488 gare a livello nazionale ed internazionale. (Nella foto a sinistta, Alessandro Martolini)

Al “tavolo” ci saranno Fabiola Monaco (segnapunti) di Brindisi, Rendinelli Giuseppina di Foggia (cronometrista) e Maria Maggi di Taranto (24 secondi). La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale di Eleven Sports e la radiocronaca sarà affidata alla emittente brindisina Ciccio Riccio, condotta in diretta dalla tribuna stampa del PalaPentassuglia, dalla giornalista Lilly Mazzone che si avvarrà del commento tecnico di coach Tonino Bray.