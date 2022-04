C Silver: Dinamo Brindisi-Lucera, finale per la promozione in C Gold

Nella giornata di oggi (domenica 10 aprile) si deciderà il campionato di Serie C Silver. In caso di vittoria in casa di Lucera la Dinamo Brindisi conquisterebbe la matematica certezza della promozione in C Gold. Entrambe le squadre, a una giornata dal termine del torneo, sono in testa a quota 42 punti, ma in virtù della vittoria conquistata nel match di andata (disputato in realtà poche settimane fa), la squadra di coach Cristofaro la spunterebbe sui dauni. Tutte le gare si disputeranno alle ore 18. Per quanto riguarda le altre brindisine, in programma anche Armeni Brindisi-Anspi S.Rita; BrioService Carovigno-Rosito Barletta;Fortitudo Francavilla-Bricocasa Monopoli.

Sveva Lucera - Dinamo Brindisi

Il palazzetto di Viale Canosa di Lucera farà da scenario a quella che sarà la partita più importante della stagione. Si affronteranno nuovamente a distanza di 18 giorni la compagine brindisina della Dinamo Brindisi capolista del campionato, contro quella dauna della Sveva Lucera che insegue i biancoblu adriatici al secondo posto. Una scontro diretto per la promozione in serie C Gold, come detto. Queste le impressioni del Ds della Dinamo, Fabrizio Compagnoli: "Le mie impressioni sulla partita sono le stesse della finale dell’europeo Italia Inghilterra a Wembley. Sia la Dinamo che il Lucera meritano la promozione. Noi non abbiamo rimpianti e giocheremo tranquilli come abbiamo sempre fatto. Il gruppo è molto compatto. Abbiamo formato una squadra mixata fra veterani e giovani, e questo legame ha funzionato. Questa partita la città la sente".

Armeni Brindisi - Anspi S.Rita Taranto

Al PalaZumbo di Brindisi si disputerà la partita fra Armeni Brindisi allenata da coach Giuseppe Vozza e l’Anspi S.Rita Taranto. Scontro decisivo per i biancorossi brindisini per cercare un posto più alto nei playoff. A far da ostacolo ci sarà l’Anspi S.Rita Taranto, tredicesimi in classifica. La squadra biancorossa spera in un passo falso del Nardó Academy che giocherà oggi contro la Frantoio Barletta nel PalaMarchiselli della città della Disfida.

Brioservice Carovigno - Rosito Barletta

Ultima partita in “casa” per la BrioService Carovigno nel Pala Vito Gentile di Ostuni, dove ospiterà la Rosito Barletta, quinta in classifica. I ragazzi di coach Gianpaolo Amatori cercano due punti importantissimi per chiudere il discorso salvezza e dimenticare un girone di ritorno da incubo. Palla a due alle ore 18:00

Fortitudo Francavilla - Bricocasa Monopoli

La Fortitudo di coach Sordi nell’ultima partita di campionato ha perso (78-88) contro la formazione tarantina dell’Anspi S.Rita. Ora i francavillesi affronteranno nel loro palasport di Francavilla Fontana la Bricocasa Monopoli.