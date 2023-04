Buone notizie per coach Vitucci: Nick Perkins ci sarà contro la Germani Brescia

BRINDISI – Nick Perkins sarà in campo domenica prossima (30 aprile) sul parquet della Germani Brescia. La Corte sportiva d’Appello, in accoglimento del reclamo presentato dalla Happy Casa Brindisi, ha ridotto da due a una, sostituita con un’ammenda da 3mila euro, le giornate di squalifica inflitte al centro americano. Perkins era stato espulso a un paio di minuti dalla fine della partita disputata domenica scorsa contro Trento, per un fallo di reazione.

La sua assenza sarebbe stata una grossa grana per coach Vitucci, in vista di una gara di importanza cruciale in ottica playoff. Brescia è infatti nona, a due punti di distanza dalla New Basket, che occupa il settimo posto. La palla a due è in programma alle ore 17.30. Si tratta della penultima giornata della regular season. Un appuntamento da non fallire per gli uomini di Vitucci, reduci da due sconfitte consecutive che hanno complicato la volata verso i playoff.

"La società intende ringraziare l'avvocato Giampiero Iaia - si legge in una nota del sodalizio di contrada Masseriola - il cui ineccepibile lavoro è risultato decisivo ai fini dell'accoglimento del reclamo".