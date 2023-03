La Limongelli Dinamo Brindisi verso la Serie B Interregionale

BRINDISI - La Limongelli Dinamo Basket Brindisi mette a segno un altro grande colpo battendo la Valentino Castellaneta per 77-63 in gara 2 della finale playoff per conquistare la Serie B Interregionale. Dopo un inizio di netta marca tarantina con i padroni di casa sotto di 12 lunghezze alla fine del primo quarto, i ragazzi di coach Cristofaro hanno risalito la china, canestro dopo canestro, sostenuti dall’incessante tifo della curva che ha trascinato con entusiasmo le gremitissime gradinate del PalaZumbo.

La cronaca del match

I due coach confermano i quintetti iniziali già visti in gara 1: la Dinamo si affida a Fouce, Stonkus, Musa, Di Ianni e Caloia mentre gli ospiti scendono in campo con Balilli, Bajc, Labovic, Scekic e Vidakovic. Castellaneta entra in campo con ancor più convinzione rispetto alla gara di sabato e coglie di sorpresa i brindisini: Bajc dimostra il grande talento offensivo che lo contraddistingue e i giovani Corino e Tonello lo supportano con precisione dall’arco dei tre punti. La Dinamo è in difficoltà ad arginare l’attacco ospite e chiude il primo quarto sotto per 15-27.

Nel secondo parziale, invece, la Limongelli dimostra tutto il valore del suo roster: Okafor, dalla panchina, si rivela un rebus per la difesa ospite e mette a segno 6 punti fondamentali per iniziare la rimonta. Di Ianni in difesa fa valere le sue lunghe leve con alcune spettacolari stoppate mentre Musa e Fouce colpiscono dall’arco: Bajc e Labovic rispondono a tono ma a due minuti dalla fine del quarto Calò diventa protagonista del match, con 8 punti consecutivi grazie a due bombe che infiammano il tifo brindisino, firmando così il primo vantaggio sul 41-38, prima della penetrazione di Fouce che segna il 43-38 al 20’.

Al rientro in campo dopo la pausa, Castellaneta si ricompatta con Vidakovic e Bajc e grazie ad un parziale di 0-7 in 2 minuti ritorna avanti sul 43-45. La reazione della Dinamo è immediata: prima Musa e poi Stonkus riportano avanti i padroni di casa sul 58-51. Fouce, prima della sirena di fine quarto, trova un’altra bomba che permette alla Limongelli di chiudere sul 61-55 al 30’.

Nell’ultimo quarto la squadra di coach Cristofaro azzanna il cuore del match affidandosi ai suoi talenti: Stonkus e Fouce, insieme a Musa protagonista della schiacciata finale che manda in visibilio il PalaZumbo, archiviano la pratica chiudendo il match sul 77-63.

Vittoria fondamentale per capitan Pulli e compagni che sfruttano al meglio il fattore campo portandosi sul 2-0: in virtù della serie al meglio delle 5 gare, adesso la Limongelli avrà il primo match point a disposizione domenica 26 marzosul parquet del Tensostatico di Castellaneta, con gara 3 in programma alle ore 18:00. Diretta streaming sulla pagina www.facebook.com/dinamobrindisi.

Limongelli Dinamo Basket Brindisi – Valentino Castellaneta 77-63 (15-27; 43-38; 61-55; 77-63)

Dinamo Brindisi: Greco, Patrizio, Epifani, Calò 11, Musa 16, Stonkus 20, Fouce 20, Pulli 2, Caloia, Okafor 6, Di Ianni 2, Mazzeo – All. Cristofaro

Castellaneta: Carpignano, Balilli, Labovic 8, Corino 5, Cassano, Tonello 9, Vidakovic 9, Scekic 8, Frams 5, Bajc 19, Leogrande, Quarone – All. Gesmudo

Arbitri: Ceo di Bari e Stanzione di Molfetta (Ba)