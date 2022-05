Playoff di Serie C Silver, la Dinamo Basket Brindisi supera nettamente Nardò

BRINDISI - Importante vittoria per la Limongelli Dinamo Basket Brindisi che supera nettamente l’Academy Nardò per 84-52 nel primo turno della semifinale playoff del campionato di Serie C Silver. Nella bella e rumorosa cornice del PalaZumbo di Via dei Mille, i ragazzi di coach Cristofaro approcciano al match nel migliore dei modi, tracciando la linea già nel primo quarto trascinati dai 14 punti di Staselis (per lui alla fine doppia-doppia da 22 punti e 10 assist), travolgendo gli avversari sul 31-15 già al 10’.

Reazione d’orgoglio degli ospiti al rientro in campo con la freschezza di Fracasso e l’esperienza di Bjelic ma Caloia e Pellecchia rispediscono al mittente gli attacchi salentini, mantenendo la doppia cifra di vantaggio (45-35) al riposo lungo. Terzo quarto che segna la fuga brindisina con le buone prove balistiche di Martino e Kibildis (14 punti per entrambi) che lanciano la Dinamo sul 62-45. Ultimi 10 minuti dove Nardò ha grossissimi problemi nel trovare la via del canestro, scrivendo a referto solo 7 punti nel quarto, merito anche delle staffette difensive ordinate da coach Cristofaro con Rollo e Labate, sempre pronti a dare filo da torcere agli avversari.

Pulli e Pellecchia danno continuità alla manovra offensiva della Limongelli e negli ultimi minuti di gioco spazio ai tanti under a disposizione delle due panchine, prima della sirena finale con il tabellone che indica l’84-52 in favore dei padroni di casa. Nell’altra semifinale la Bricocasa Monopoli ha superato il Barletta Basket per 83-71. Coach Cristofaro ed il suo staff subito al lavoro per preparare al meglio il secondo match valido per la semifinale playoff, in programma giovedì 12 maggio alle ore 20:30 sul parquet del tensostatico di via Giannone in quel di Nardò. Diretta streaming del match a partire dalle 20:25 sulla pagina www.facebook.com/dinamobrindisi.

Limongelli Dinamo Basket Brindisi – Academy Nardò 84-52 (31-15, 45-35, 62-45, 84-52)

Dinamo Brindisi: Greco 5, Staselis 22, Epifani, Pellecchia 10, Rollo 3, Pulli 6, Caloia 8, Labate 2, Mazzeo, Martino 14, Scivales, Kibildis 14. All. Cristofaro

Nardò: Marzano, Cavalera, Colella 1, Leopizzi 6, Dell’Anna 4, Fracasso 13, Tyrtyshnik 5, Baccassino, Mirkovsky 1, Bjelic 22. All. Mazzarella

Arbitri: Di Vittorio di Ruvo di Puglia (BA) e Ceo di Bari