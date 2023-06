Happy Casa, Marino: "Vogliamo alzare il budget ed essere ancora più competitivi"

BRINDISI – “Lavoriamo per essere ancor più competitivi, cercando di alzare il budget rispetto all’anno passato”. Il presidente della Happy Casa Brindisi, Nando Marino, non nasconde le sue ambizioni in vista della stagione 2023-24, che per il dodicesimo anno consecutivo vedrà la New Basket ai nastri di partenza del campionato di Serie A. Marino stamani (mercoledì 14 giugno) ha tenuto a battesimo il nuovo allenatore Fabio Corbani, promosso da vice di Vitucci a head coach, e il nuovo direttore sportivo, il belga Leo De Rycke. Il nuovo corso tecnico inizia dopo la fine dell’era Vitucci, che si è accasato a Treviso, seguito dall’ex direttore sportivo, Simone Giofrè.

Tecnico e dirigente sono stati presentati presso la sala stampa del PalaPentassuglia, in presenza anche del vice presidente, Mino Distante, e del general manager, Tullio Marino. Anche qualche tifoso ha assistito all’evento.

Corbani: "Grande senso di responsabilità"

Corbani conosce l’ambiente alla perfezione. Comprensibile che non approcci la conferenza con la consueta emozione del nuovo arrivato.“Non sono – ammette - tantissimo emozionato. Fin dal primo giorno mi sono trovato a mio agio qui a Brindisi”. Corbani ringrazia Vitucci e Giofrè: “Se son qua è grazie a loro, mi hanno sempre dato la possibilità di fare sul campo quello che è il mio lavoro”. “Quando Tullio mi ha chiesto – prosegue- ‘coach te la senti?’, gli go risposto: ‘E’ il mio lavoro”. “Sono stra contento e molto onorato. C’è un grande senso di responsabilità – conclude - per un percorso molto importante da continuare”.

Il ds De Rycke: "Contento e orgoglioso di questa opportunità"

Più emozionato, invece, Leo De Rycke, dirigente con vasta esperienza accumulata in Belgio, Germania e Francia. Il nuovo ds biancazzurro parla 5 lingue. Presto, assicura, imparerà anche l’italiano, che già riesce a comprendere. “Sono molto contento e orgoglioso - afferma il ds - di aver avuto questa opportunità di lavorare con il board di questa importante squadra, in una delle più importanti leghe d’Europa. I tifosi qui sono molti caldi. Io posso sembrare freddo, ma non lo sono. Durante le partite divento un’altra persona”.

De Rycke esprime la sua contentezza per la scelta di coach Corbani. “Siamo stati due giorni insieme - spiega - a lavorare sul futuro. Il basket è un mondo piccolo. Due anni fa, ad Anversa, ho affrontato Corbani da avversario”. De Rycke chiede “tempo di lavorare per portare qui dei buoni giocatori”. “Non parlo molto – afferma - ma ho una grossa dedizione al lavoro. Mi piace lavorare sul campo. Questo mi avvicina alla modalità di lavoro di Corbani”. “Rispetto al Belgio – conclude - il tempo qui è un po’ migliore, ma vi assicuro che non sono qui per il meteo, ma per fare un buon lavoro”.

Marino fa il punto della situazione

Marino parla di una “scelta molto ponderata e studiata”, a proposito di Corbani. “Siamo orgogliosi e certi - assicura - che porterà buoni risultati”. Il presidente elogia il nuovo coach per i meriti avuti “nella crescita esponenziale del gruppo italiani” nella passata stagione e per la “gestione impeccabile” di gara tre dei playoff scudetto contro la Virtus Bologna, quando la Happy Casa ha sfiorato la vittoria. “Lì abbiamo capito - prosegue Marino - che poteva essere lui il prospetto più adatto a far ripartire un progetto già iniziato e a modificarlo con nuova adrenalina, scommettendo su nuovi giocatori e facendo migliorare quelli già in gruppo”.

Marino ringrazia Vitucci “per il grande lavoro fatto” e ricorda anche i meriti di Piero Bucchi, “che ci ha sdoganato sulle platee nazionali”. Dopo la fine del rapporto con il tecnico veneto la società ha ricevuto numerosi curriculum. “Oggi Brindisi - afferma - è un punto di arrivo, non di partenza. A Brindisi la gente vuole lavorare perché questo team vuole essere conosciuto sia in Italia che in Europa”.

Marino si aspetta una squadra “giovane, frizzante, che corra, con qualche giocatore d’esperienza”. La società è al lavoro per le riconferme di Mascolo, Mezzanotte, Riismaa e Bayehe. Presto si inizierà a sondare anche il mercato americano. “Lavoriamo per essere ancor più competitivi – spiega ancora Marino - cercando di alzare il budget rispetto all’anno passato. La Serie A sta raggiungendo livello molto alto: noi non vogliamo correre rischi”. La New Basket è pronta a investire di più, grazie anche agli sforzi dell’associazione Brindisi vola a canestro e dei soci. L’obiettivo primario sarò quello di togliersi “quanto prima l’incubo della retrocessione e iniziare a guardare le vette della classifica”.

E oltre al campionato, potrebbe esserci anche la vetrina europea. “Abbiamo inoltrato domanda - riferisce il presidente - per disputare le coppe: fondamentali per un club che vuole essere ambizioso e fondamentali per un ricambio dei supporter all’interno del palazzetto. Inoltre avere la possibilità di fare le coppe ci servirà per aumentare la conoscenza di Brindisi in campo internazionale”.

“Stiamo lavorando con tanta passione e rinnovato entusiasmo. A volte cambiare serve - conclude Marino - ad avere nuovi stimoli. Qui ci giochiamo tutti quanti un pezzo della nostra storia”.