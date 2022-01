Happy Casa, ecco Alessandro Gentile: "Non vedo l'ora di cominciare"

BRINDISI - “Vengo in una squadra molto forte per dare una mano. Mi metto al servizio dell’allenatore”. Alessandro Gentile è un nuovo giocatore della Happy Casa Brindisi. L’atleta originario di Maddaloni è stato presentato stamattina (venerdì 28 gennaio) nella sala stampa del PalaPentassuglia, piena di giornalisti e tifosi come non la si vedeva da tempo. Gentile è atterrato stamattina a Brindisi. L’accordo con la società è definito ieri pomeriggio, subito dopo la rescissione consensuale con la OpenJobmetis Varese. Il giocatore si è legato alla Stella del Sud fino alla fine di questa stagione. Potrà indossare la canotta numero 5 già in occasione della partita in programma domenica prossima (30 gennaio) a Sassari. Per impegni di lavoro non ha potuto partecipare alla conferenza stampa uno degli artefici dell’operazione, il presidente Nando Marino. Presenti, invece, accanto a gentile, il general manager, Tullio Marino, e il direttore sportivo, Simone Giofré.

Nell’esprimere soddisfazione per il percorso finora seguito dalla Happy Casa, con percentuale di vittorie pari al 50 percento, Tullio Marino ha ringraziato “Giofré per essere riuscito a gestire nel migliore dei modi questa trattativa insieme all’agenzia del giocatore”. “Grazie agli sforzi di tutti - dichiara il Gm - abbiamo pensato che fosse arrivato il momento di cercare di puntellare questo roster”. Oltre a Gentile, del resto, va ricordato che in settimana è stato ingaggiato anche l’ala-pivot belga Maxime De Zeeuw, che sarà a disposizione di Vitucci a partire da lunedì prossimo.

“Gentile e De Zeeuw - afferma Giofré – sono un upgrade per la nostra squadra, che sta andando bene e che non è mai stata al completo. Abbiamo avuto fin da subito un sacco di acciacchi. Nelle ultime due stagioni c’è stato un aumento del numero di infortuni, anche piccoli, in tutte le squadre. Questo è da attribuire alla pandemia, che ci ha impossibilitato a svolgere il lavoro con continuità”.

Giofré spiega come la pazienza sia stata una componente fondamentale della trattativa per portare Gentile a Brindisi. “Tutti – afferma – ne abbiamo dovuta avere molta”. Le basi sono state a Milano, dove si è svolto un primo incontro con il giocatore. “In quella occasione abbiamo parlato di questa opportunità – afferma il direttore sportivo – e ci siamo trovati subito d’accordo. Questo è il lavoro più bello del mondo e lo dobbiamo fare divertendoci”. Gentile sarà “un altro protagonista da aggiungere a una squadra che vanta diversi protagonisti in ogni partita”. I due nuovi arrivati “non sostituiscono nessuno”, precisa Giofrè, il quale inoltre chiarisce che con Varese non sia mai stata intavolata alcuna trattativa: “Abbiamo trattato – spiega - con l’agenzia”. “Varese cercava Visconti – aggiunge – e ci ha chiesto se eravamo interessati a uno scambio. Noi abbiamo dato la possibilità alla società di parlare con il giocatore e Visconti ha deciso di rimanere con noi: una scelta di cui siamo felici”.

Felice per l’inizio di questa nuova avventura anche Alessandro Gentile. Nato e cresciuto da una famiglia di cestisti, Alessandro nel corso della sua carriera ha conquistato titoli nazionali in Italia e in Europa: con l’Olimpia Milano due scudetti (2013/14, 2015/16), una Coppa Italia e una Supercoppa (2016); con il Panathinaikos la Coppa di Grecia (2016/17); con l’Hapoel Jerusalem il campionato israeliano (2016/17). In Nazionale Italiana ha disputato la Coppa del Mondo nel 2019 e due edizioni Eurobasket nel 2015 e 2013.

“E’ un piacere - le sue prime parole da giocatore della Happy Casa - essere qui, grazie agli artefici di questa trattativa, un po’ complessa. Grazie a Nando Marino. Sono molto contento. Non vedo l’ora di cominciare. Vengo in una squadra molto forte per dare una mano. Mi metto al servizio dell’allenatore". Gentile descrive la Happy Casa come una "squadra molto fisica, con tanti giocatori in grado di essere protagonisti". "Cercare di non dare punti di riferimento può essere un valore aggiunto. Questa società ha dimostrato di essere di alto livello. Ha sempre raggiunto traguardi molto importanti”. Gentile manifesta anche un pizzico di orgoglio nell’indossare, da meridionale, la maglia di una roster del Sud. “E’ la mia prima esperienza – afferma - in una squadra del Sud. Sono un ragazzo del Sud. Fin da piccolo ho viaggiato molto, ma casa mia rimane Maddaloni. E’ un valore in più rappresentare una squadra del meridione".