Happy Casa, ecco coach Sakota: "Questa sfida non mi spaventa, ma ci vuole pazienza"

BRINDISI – “Ci vuole un po’ di pazienza e vi chiediamo un po’ di pazienza”. Dragan Sakota predica calma, alla vigilia del suo esordio da allenatore della Happy Casa Brindisi. Il 72enne originario di Belgrado debutterà domenica prossima al PalaPentassuglia, nel difficilissimo test contro l’Armani Jeans Milano (palla a due alle ore 16.30, con diretta tv su Dazn ed Eurosport 2 e diretta radiofonica sulle frequenze di Ciccio Riccio, con telecronaca di Lilli Mazzone e commento tecnico di coach Giovanni Rubino).

Il navigato coach è stato presentato stasera (venerdì 3 novembre) ai giornalisti, presso la sala stampa del PalaPentassuglia. Al suo fianco c’era il general manager Tullio Marino. Il tecnico serbo naturalizzato greco è ben consapevole delle gravi difficoltà in cui versa una squadra che è ancora a quota zero in classifica, dopo cinque partite. A preoccupare sono soprattutto gli infortuni. Lo ammette anche lo stesso Tullio Marino.

“Siamo sfortunati - afferma il gm - con infortuni. Nell’ultima settimana abbiamo avuto problemi non gravi con i lunghi”. Marino assicura la totale vicinanza della società alla squadra. “ Lo abbiamo dimostrato - ricorda - con l’acquisto di Kyzlink dopo infortunio di Sneed. Nel momento di necessità abbiamo deciso di cambiare la guida tecnica (con l'esonero di coach Corbani, ndr). Non ci tireremo indietro se ci sarà da rinforzare il roster. Come società non lesiniamo nulla”.

Il coach si sofferma sull’emergenza infortuni. “E’ un momento difficile. Se si è cambiato l’allenatore – afferma - vuol dire che la situazione è complicata. Lo sapevo quando ho scelto di accettare la proposta. Dal punto di vista medico non siamo fortunati. Gli infortuni non ci aiutano a cambiare le cose nel brevissimo. Nelle prossime settimane ci saranno tre viaggi impegnativi contro tre grandi squadre. La situazione di novembre non è agevole. Ci vuole un po’ di pazienza e vi chiediamo un po’ di pazienza. Anche di chiudere gli occhi su qualcosa che non potrà essere sotto controllo nell’immediato. Dopo novembre spero di poter dare il miglior volto a questo team”.

Sakota è nel mondo del basket da ben 51 anni. Ogni giorno vede circa sette partite. Conosce bene il basket italiano, per averlo seguito in Tv. Conosce alla perfezione, quindi, il roster di coach Messina. Brindisi si appresta ad affrontare un avversario ferito dalla sconfitta (la quinta in sei gare nella massima competizione continentale) rimediata in Eurolega contro il Monaco e dal ko subito domenica scorsa contro Pesaro, in un avvio di stagione tutt’altro che esaltante.

“Nonostante le sconfitte - dichiara Sakota – Milano è un team di cui conosciamo la forza. Oggi il mostro problema è interno. Non sappiamo con quanti giocatori affronteremo la partita. Questo è un tema che non ci porta ad arrivare al match nel migliore dei modi. Speriamo di avere un palazzetto pieno di gente (a tal proposito Marino annuncia che si è vicinissimi al sold out, ndr) e speriamo che i ragazzi lottino per arrivare per fare una buona partita. Ci vorrà grande entusiasmo e grande energia”.

I tifosi sperano nel rientro di Senglin per dare una scossa alla squadra. Il play americano è una vecchia conoscenza di Sakota. "Lo conosco bene per averlo allenato lo scorso anno, a Reggio Emilia a lungo, dove c’era anche Cinciarini. A Brindisi non potremo utilizzarlo allo stesso modo”.

La sfida salvezza è complicata, ma non spaventa Sakota. “Ho accettato diverse sfide difficili negli ultimi anni e non ho mai fallito, tranne all’Aek Atene, dove ho affrontato un percorso un po’ differente. Conosco perfettamente la situazione in cui ci troviamo. Non guardare in prospettiva. Con qualche cambiamento e il lavoro duro si può arrivare ad avere una migliore chimica per migliorare”.

E infine un nuovo invito alla pazienza. “Se non avessi ancora pazienza - conclude il coach - non potrei fare questo lavoro. Invece sono ancora qui. Nessun tipo di lavoro mi fa paura. Se mi chiedessero un progetto a breve termine anche all’Olimpiakos o al Panath?naïkos, lo prenderei”.